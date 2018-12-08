Были сообщения от камрадов, что блочится все, что больше 15к на комфорты.
не проверял, у меня блэк.
поэтому и написал, что вроде.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 09 гру, 2018 21:34
Додано: Нед 09 гру, 2018 23:06
curiousobro терь понятно почему у меня были возвраты по карте сына 7 числа - я 6-го перевела ему на комфорт через тас2ю 15к и лимит был выбран ( по вашему определению кастрирован ) поэтому 7-го я уже не смогла перевести ни копейки посредством стороннего сервиса и пришлось юзать мабовский
Додано: Пон 10 гру, 2018 06:51
бедные люди
может выплатить вам всех кешбэк по 100 грн?
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
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