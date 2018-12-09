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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6473647464756476>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 932
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
146
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
257
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 932
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 21:34

  mephala написав:в смысле кастрировали? а что именно?

Были сообщения от камрадов, что блочится все, что больше 15к на комфорты.
не проверял, у меня блэк.
поэтому и написал, что вроде.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 23:06

curiousobro терь понятно почему у меня были возвраты по карте сына 7 числа - я 6-го перевела ему на комфорт через тас2ю 15к и лимит был выбран ( по вашему определению кастрирован :wink: ) поэтому 7-го я уже не смогла перевести ни копейки посредством стороннего сервиса и пришлось юзать мабовский :roll:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 02:52

MasterPass

Приветствую всех!
Я так понимаю, что политика АльфаБанка в плане b2b состоит в том, чтобы все клиенты, которые хотят его использовать - должны подключить (за деньги) услугу банка информирования по SMS? Несколько раз (5+5 примерно) пытался добавить карту в сервисы "MasterCard бiльше" и "MasterPass" - не дождался кода доступа от слова "ВООБЩЕ". Остальные банки, карты которых я имею подтвердили эти сервисы в течение 1-3 минут. Хорошо хоть в Google Pay через месяц удалось зарегистрировать карту, ранее писали типа: "мы знаем о трудностях, работаем над этим вопросом". Вопрос: доколе? Или АльфаБанк принципиально не поддерживает b2b? Или мне все-таки нужно проплатить SMS-информирование чтобы не тупил банк?
Благодарю за внимание.
Алекс
alexmajic
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 06:51

бедные люди

может выплатить вам всех кешбэк по 100 грн? :mrgreen:
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 07:42

Re: Альфа-Банк

  alexmajic написав:услугу банка информирования

у Альфа-Чек есть вариант бесплатного обслуживания :idea:
Ну и робобаба нормально помагает
Вы шо за карту то мучаете? Тарифы её изучили?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 08:26

  -VICTOR- написав:
  Alfa_Bank написав:
  Annet_ написав:Официальный представитель!
Почему нельзя зайти ни в My Alfa, ни в Alfa Mobile?

Annet_, добрый день. Сбой работы сервисов в банке зафиксирован. Ведутся работы по устранению неработоспособности. Извините за неудобства :oops:


..знаете..это не неудобства -это уже стало какой то стабильной "нормальной" работой ваших дистанционных сервисов....может Вы доведете до ведома руководства что копаться в системах среди дня в опер время это недопустимо - пусть ночами гайки крутят ваша дижитал-смузи команда :?

-VICTOR-, доброе утро! Информация зафиксирована. Извините за неудобства.
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 08:33

  alexmajic написав:Приветствую всех!
Несколько раз (5+5 примерно) пытался добавить карту в сервисы "MasterCard бiльше" и "MasterPass" - не дождался кода доступа от слова "ВООБЩЕ".


Скорее всего они считают такие операции мошейничискими, блокируют их и лукапы поэтому не приходят.
Подключил к "бильше" только после долгого общение с поддержкой и отмены блокировки.
Aps
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 08:33

  Alexey_k9 написав:
  Alfa_Bank написав:А это акция не для всех? У меня нет таких новостей. Где можно почитать?

Alexey_k9, доброе утро. Условия акции есть на сайте банка - https://alfabank.ua/about/press/smart-p ... hunki-2891.
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 08:38

Доброе утро Alfa_Bank !
Подскажите, есть ли лимиты на пополнение пакетных карт( комфорта, ультры, блэка) посредством стороннего сервиса? По нашим предположениям есть и для комфорта он составляет 15к грн( см. цитату ниже) Прошу Вас подтвердить или опровергнуть, спасибо!
  Кассандра написав: терь понятно почему у меня были возвраты по карте сына 7 числа - я 6-го перевела ему на комфорт через тас2ю 15к и лимит был выбран ( по вашему определению кастрирован :wink: ) поэтому 7-го я уже не смогла перевести ни копейки посредством стороннего сервиса и пришлось юзать мабовский :roll:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 08:42

  mephala написав:
  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:Вопрос офпреду.
Просьба пояснить к чему относится информация указанная в пункте 4.1.21 по приведенной ссылке
https://alfabank.ua/upload/Changes_11.2018.pdf

mephala, добрый день. Указанные изменения в ДКБО были внесены до момента подключения услуги, о чем клиенты были уведомлены заранее новостью на официальном сайте. В связи с изменением политики банка (т.к. услуга 3D-Secure - это дополнительная защита для карт, которая помогает существенно снизить риск мошеннических действий), а так же по техническим причинам услуга не может быть деактивирована. Соответственные изменения в ДКБО банка будут внесены в ближайшее время.

но как я понимаю с 10-12-2018 эти изменения вступят в силу.
какое основание будет у банка с момента действия нового ДКБО отказывать клиентам в отключении 3D-Secure? То что банк сделает очередные правки ДКБО мы не сомневаемся - но для того что бы они вступили в силу нужен месяц.

mephala, доброе утро. В связи с изменением политики банка (т.к. услуга 3D-Secure - это дополнительная защита для карт, которая помогает существенно снизить риск мошеннических действий), а так же по техническим причинам услуга не может быть деактивирована. Соответственные изменения в ДКБО банка будут внесены в ближайшее время.
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