curiousobro терь понятно почему у меня были возвраты по карте сына 7 числа - я 6-го перевела ему на комфорт через тас2ю 15к и лимит был выбран ( по вашему определению кастрирован ) поэтому 7-го я уже не смогла перевести ни копейки посредством стороннего сервиса и пришлось юзать мабовский
Приветствую всех! Я так понимаю, что политика АльфаБанка в плане b2b состоит в том, чтобы все клиенты, которые хотят его использовать - должны подключить (за деньги) услугу банка информирования по SMS? Несколько раз (5+5 примерно) пытался добавить карту в сервисы "MasterCard бiльше" и "MasterPass" - не дождался кода доступа от слова "ВООБЩЕ". Остальные банки, карты которых я имею подтвердили эти сервисы в течение 1-3 минут. Хорошо хоть в Google Pay через месяц удалось зарегистрировать карту, ранее писали типа: "мы знаем о трудностях, работаем над этим вопросом". Вопрос: доколе? Или АльфаБанк принципиально не поддерживает b2b? Или мне все-таки нужно проплатить SMS-информирование чтобы не тупил банк? Благодарю за внимание. Алекс
Annet_ написав:Официальный представитель! Почему нельзя зайти ни в My Alfa, ни в Alfa Mobile?
Annet_, добрый день. Сбой работы сервисов в банке зафиксирован. Ведутся работы по устранению неработоспособности. Извините за неудобства
..знаете..это не неудобства -это уже стало какой то стабильной "нормальной" работой ваших дистанционных сервисов....может Вы доведете до ведома руководства что копаться в системах среди дня в опер время это недопустимо - пусть ночами гайки крутят ваша дижитал-смузи команда
-VICTOR-, доброе утро! Информация зафиксирована. Извините за неудобства.
Доброе утро Alfa_Bank ! Подскажите, есть ли лимиты на пополнение пакетных карт( комфорта, ультры, блэка) посредством стороннего сервиса? По нашим предположениям есть и для комфорта он составляет 15к грн( см. цитату ниже) Прошу Вас подтвердить или опровергнуть, спасибо!
Кассандра написав: терь понятно почему у меня были возвраты по карте сына 7 числа - я 6-го перевела ему на комфорт через тас2ю 15к и лимит был выбран ( по вашему определению кастрирован ) поэтому 7-го я уже не смогла перевести ни копейки посредством стороннего сервиса и пришлось юзать мабовский
mephala, добрый день. Указанные изменения в ДКБО были внесены до момента подключения услуги, о чем клиенты были уведомлены заранее новостью на официальном сайте. В связи с изменением политики банка (т.к. услуга 3D-Secure - это дополнительная защита для карт, которая помогает существенно снизить риск мошеннических действий), а так же по техническим причинам услуга не может быть деактивирована. Соответственные изменения в ДКБО банка будут внесены в ближайшее время.
но как я понимаю с 10-12-2018 эти изменения вступят в силу. какое основание будет у банка с момента действия нового ДКБО отказывать клиентам в отключении 3D-Secure? То что банк сделает очередные правки ДКБО мы не сомневаемся - но для того что бы они вступили в силу нужен месяц.
mephala, доброе утро. В связи с изменением политики банка (т.к. услуга 3D-Secure - это дополнительная защита для карт, которая помогает существенно снизить риск мошеннических действий), а так же по техническим причинам услуга не может быть деактивирована. Соответственные изменения в ДКБО банка будут внесены в ближайшее время.