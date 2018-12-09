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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6473647464756476

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 932
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
146
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
257
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 932
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 08:52

  mephala написав:
  Alfa_Bank написав:Для кредитных карт на сайте банка информация находится в разделе «Кредити»-«Кредитні картки»-«Тарифи та умови» или на каждой карте кнопка «Замовити»-«Додатково».

так я про это и говорю - раздел называется «Тарифи та умови»
раньше когда попадал внутрь нужной тебе карты то на страничке было много документов относящихся к этой карте. сейчас же можно посмотреть только тарифы и все. а куда УМОВИ засунули? ведь у каждой карты есть как минимум начисление разных бонусов. и это "вдруг" все пропало из описаний. плюс в перечне документов были разные полезные додатки которые можно было посмотреть. оно тоже "вдруг" все пропало.
Вы знаете как оно раньше вообще выглядело? Например раньше когда я попадал внутр карты Эко-Максимум там было около 5 документов относящихся к карте. сейчас только тарифы и все.

mephala, доброе утро. Предложенную информацию об усовершенствованию сайта зафиксировала и передала на рассмотрение :)
Alfa_Bank
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  #<1 ... 6473647464756476
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