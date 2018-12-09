mephala написав:
так я про это и говорю - раздел называется «Тарифи та умови»
раньше когда попадал внутрь нужной тебе карты то на страничке было много документов относящихся к этой карте. сейчас же можно посмотреть только тарифы и все. а куда УМОВИ засунули? ведь у каждой карты есть как минимум начисление разных бонусов. и это "вдруг" все пропало из описаний. плюс в перечне документов были разные полезные додатки которые можно было посмотреть. оно тоже "вдруг" все пропало.
Вы знаете как оно раньше вообще выглядело? Например раньше когда я попадал внутр карты Эко-Максимум там было около 5 документов относящихся к карте. сейчас только тарифы и все.
mephala, доброе утро. Предложенную информацию об усовершенствованию сайта зафиксировала и передала на рассмотрение