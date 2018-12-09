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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6473647464756476

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 932
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
146
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
257
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 932
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 08:52

  mephala написав:
  Alfa_Bank написав:Для кредитных карт на сайте банка информация находится в разделе «Кредити»-«Кредитні картки»-«Тарифи та умови» или на каждой карте кнопка «Замовити»-«Додатково».

так я про это и говорю - раздел называется «Тарифи та умови»
раньше когда попадал внутрь нужной тебе карты то на страничке было много документов относящихся к этой карте. сейчас же можно посмотреть только тарифы и все. а куда УМОВИ засунули? ведь у каждой карты есть как минимум начисление разных бонусов. и это "вдруг" все пропало из описаний. плюс в перечне документов были разные полезные додатки которые можно было посмотреть. оно тоже "вдруг" все пропало.
Вы знаете как оно раньше вообще выглядело? Например раньше когда я попадал внутр карты Эко-Максимум там было около 5 документов относящихся к карте. сейчас только тарифы и все.

mephala, доброе утро. Предложенную информацию об усовершенствованию сайта зафиксировала и передала на рассмотрение :)
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 09:18

  Кассандра написав:Доброе утро Alfa_Bank !
Подскажите, есть ли лимиты на пополнение пакетных карт( комфорта, ультры, блэка) посредством стороннего сервиса? По нашим предположениям есть и для комфорта он составляет 15к грн( см. цитату ниже) Прошу Вас подтвердить или опровергнуть, спасибо!
  Кассандра написав: терь понятно почему у меня были возвраты по карте сына 7 числа - я 6-го перевела ему на комфорт через тас2ю 15к и лимит был выбран ( по вашему определению кастрирован :wink: ) поэтому 7-го я уже не смогла перевести ни копейки посредством стороннего сервиса и пришлось юзать мабовский :roll:

Попрлнял на 17к, т.е. точно не 15к
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 09:19

  mephala написав:Вопрос офпреду по карте тревел.
Банк разработал новую программу орешков где для вывода накопленной суммы орехов их должно хватать на всю сумму чека который возмещают. В свете этого встал вопрос - а по новой карте тревел такая же схема при выводе или можно частично возмещать сумму чека по билетам?

mephala, доброе утро. Частичный возврат не предусмотрен.
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 09:28

BBC простите, карта комфорт?
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 09:39

  Кассандра написав:Доброе утро Alfa_Bank !
Подскажите, есть ли лимиты на пополнение пакетных карт( комфорта, ультры, блэка) посредством стороннего сервиса? По нашим предположениям есть и для комфорта он составляет 15к грн( см. цитату ниже) Прошу Вас подтвердить или опровергнуть, спасибо!
  Кассандра написав: терь понятно почему у меня были возвраты по карте сына 7 числа - я 6-го перевела ему на комфорт через тас2ю 15к и лимит был выбран ( по вашему определению кастрирован :wink: ) поэтому 7-го я уже не смогла перевести ни копейки посредством стороннего сервиса и пришлось юзать мабовский :roll:

Кассандра, доброе утро. Уточняю.
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 09:53

  Кассандра написав:BBC простите, карта комфорт?

Да, карта в пакете COMFORT FGVFL.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 10:13

  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:
  Alfa_Bank написав:Для кредитных карт на сайте банка информация находится в разделе «Кредити»-«Кредитні картки»-«Тарифи та умови» или на каждой карте кнопка «Замовити»-«Додатково».

так я про это и говорю - раздел называется «Тарифи та умови»
раньше когда попадал внутрь нужной тебе карты то на страничке было много документов относящихся к этой карте. сейчас же можно посмотреть только тарифы и все. а куда УМОВИ засунули? ведь у каждой карты есть как минимум начисление разных бонусов. и это "вдруг" все пропало из описаний. плюс в перечне документов были разные полезные додатки которые можно было посмотреть. оно тоже "вдруг" все пропало.
Вы знаете как оно раньше вообще выглядело? Например раньше когда я попадал внутр карты Эко-Максимум там было около 5 документов относящихся к карте. сейчас только тарифы и все.

mephala, доброе утро. Предложенную информацию об усовершенствованию сайта зафиксировала и передала на рассмотрение :)

лучше бы ваши сайт дизайнеры сделали его следующим образом:
когда заходишь по пути "Кредити"-"Кредитны карти" то появляется список карт.
при наведении на карту появляется сейчас две кнопки "Додати до порывняння" и "Замовити". Там нужна третья кнопка "Детально". Вот когда заходишь по этой кнопке и должно быть все клиенту разжевано и расписано как младенцу все про карту. А в конце кнопочка "Замовити".
И такая компоновка будет логична - если человек уже знает все про карту то он сразу жмет кнопку "Замовити" (которая появляется при наведении курсора на карту) и попадает на страницу заказа карты (как это сделано по Максимуму). Если же клиент сначала хочет детально почитать инфу про карту то нажмет "Детально" (которая появляется при наведении курсора на карту) и в зависимости от полученной информации закажет или нет карту. Кнопка "Замовити" в конце страницы "Детально" приводит клиента на ту же страницу заказа что и по кнопке "Замовити" на карте.

ЗЫ
я канеш понимаю что вашим ИТшникам ниче делать не хочется и проще сделать одну страницу на все случаи жизни как это сделали по Максимум. Но ИМХО это не логично. Лично я бы не нажал кнопку "Замовити" пока не ознакомился бы подробно с условиями по карте. А по карте Максимум получается нет возможности ознакомится с подробностями по карте не перейдя на страницу заказа.
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