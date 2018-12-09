Додано: Пон 10 гру, 2018 10:13

Alfa_Bank написав: mephala написав: Alfa_Bank написав: Для кредитных карт на сайте банка информация находится в разделе «Кредити»-«Кредитні картки»-«Тарифи та умови» или на каждой карте кнопка «Замовити»-«Додатково». Для кредитных карт на сайте банка информация находится в разделе «Кредити»-«Кредитні картки»-«Тарифи та умови» или на каждой карте кнопка «Замовити»-«Додатково».

так я про это и говорю - раздел называется «Тарифи та умови»

раньше когда попадал внутрь нужной тебе карты то на страничке было много документов относящихся к этой карте. сейчас же можно посмотреть только тарифы и все. а куда УМОВИ засунули? ведь у каждой карты есть как минимум начисление разных бонусов. и это "вдруг" все пропало из описаний. плюс в перечне документов были разные полезные додатки которые можно было посмотреть. оно тоже "вдруг" все пропало.

Вы знаете как оно раньше вообще выглядело? Например раньше когда я попадал внутр карты Эко-Максимум там было около 5 документов относящихся к карте. сейчас только тарифы и все. так я про это и говорю - раздел называется «Тарифи та умови»раньше когда попадал внутрь нужной тебе карты то на страничке было много документов относящихся к этой карте. сейчас же можно посмотреть только тарифы и все. а куда УМОВИ засунули? ведь у каждой карты есть как минимум начисление разных бонусов. и это "вдруг" все пропало из описаний. плюс в перечне документов были разные полезные додатки которые можно было посмотреть. оно тоже "вдруг" все пропало.Вы знаете как оно раньше вообще выглядело? Например раньше когда я попадал внутр карты Эко-Максимум там было около 5 документов относящихся к карте. сейчас только тарифы и все.

mephala, доброе утро. Предложенную информацию об усовершенствованию сайта зафиксировала и передала на рассмотрение mephala, доброе утро. Предложенную информацию об усовершенствованию сайта зафиксировала и передала на рассмотрение

лучше бы ваши сайт дизайнеры сделали его следующим образом:когда заходишь по пути "Кредити"-"Кредитны карти" то появляется список карт.при наведении на карту появляется сейчас две кнопки "Додати до порывняння" и "Замовити". Там нужна третья кнопка "Детально". Вот когда заходишь по этой кнопке и должно быть все клиенту разжевано и расписано как младенцу все про карту. А в конце кнопочка "Замовити".И такая компоновка будет логична - если человек уже знает все про карту то он сразу жмет кнопку "Замовити" (которая появляется при наведении курсора на карту) и попадает на страницу заказа карты (как это сделано по Максимуму). Если же клиент сначала хочет детально почитать инфу про карту то нажмет "Детально" (которая появляется при наведении курсора на карту) и в зависимости от полученной информации закажет или нет карту. Кнопка "Замовити" в конце страницы "Детально" приводит клиента на ту же страницу заказа что и по кнопке "Замовити" на карте.ЗЫя канеш понимаю что вашим ИТшникам ниче делать не хочется и проще сделать одну страницу на все случаи жизни как это сделали по Максимум. Но ИМХО это не логично. Лично я бы не нажал кнопку "Замовити" пока не ознакомился бы подробно с условиями по карте. А по карте Максимум получается нет возможности ознакомится с подробностями по карте не перейдя на страницу заказа.