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Альфа-Банк
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Додано: Пон 10 гру, 2018 11:05
VLADPn написав:Alfa_Bank
В рекламной статье на этом сайте по поводу карты ТРЭВЭЛ https://news.finance.ua/ru/news/-/44007 ... avel-karta
есть такая фраза по поводу страхованияВместе с картой предоставляют полис страхования для поездок за рубеж. Вам компенсируют затраты на лекарства и лечение, если что-то случится в дороге.
Почему мне его не предоставили? И как его получить?
VLADPn, добрый день. Уточняю.
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Додано: Пон 10 гру, 2018 11:18
unlock написав: VLADPn написав:Alfa_Bank
В рекламной статье на этом сайте по поводу карты ТРЭВЭЛ https://news.finance.ua/ru/news/-/44007 ... avel-karta
есть такая фраза по поводу страхованияВместе с картой предоставляют полис страхования для поездок за рубеж. Вам компенсируют затраты на лекарства и лечение, если что-то случится в дороге.
Почему мне его не предоставили? И как его получить?
Мне его тоже не предоставили. Но при окончательном подтверждении заказа карты звонила девочка и спрашивала, нужен ли мне полис, и это стоило дополнительно 300 грн. Так как мне были нужны полисы по программе экстрим спорт, то отказался от её предложения.
Ну Вам хоть предложили...
Да и в этом случае про 300 гривен в статье скромно умолчали. Там много моментов вызывающих улыбку.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
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Додано: Пон 10 гру, 2018 11:22
Вопрос офпреду.
Нам было ранее сказано что сменить тариф по кредитке на тревел сейчас нет возможности. А как мы узнаем когда стало возможным?
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Додано: Пон 10 гру, 2018 11:26
камрады, подскажите, по Эко-максимум экомаркет сразу начисляет 2% на бонусную карту.
Следует ли еще чего-то ожидать от Аллы или магазина (2% как по обычному Максимуму)?
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yuri1978
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Додано: Пон 10 гру, 2018 11:30
yuri1978 написав:
камрады, подскажите, по Эко-максимум экомаркет сразу начисляет 2% на бонусную карту.
Следует ли еще чего-то ожидать от Аллы или магазина (2% как по обычному Максимуму)?
когда вы рассчитываетесь картой Эко-максимум от Альфа-банка (в любом месте в т.ч. числе и в магазинах Эко-маркет) то 2% от трат за месяц будут зачислены вам на бонусный счет Эко-маркета раз в месяц (обычно до 6го числа) за прошедший календарный месяц не зависимо от РД.
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Додано: Пон 10 гру, 2018 11:32
mephala написав:
Вопрос офпреду.
Нам было ранее сказано что сменить тариф по кредитке на тревел сейчас нет возможности. А как мы узнаем когда стало возможным?
mephala, добрый день. На данный момент возможность перевыпуска кредитных карт с изменением действующего ранее продукта на кредитную карту «Альфа Travel» реализована.
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Додано: Пон 10 гру, 2018 11:34
Alfa_Bank, а можно уже закрыв одну из двух моих кредиток перенести её кредлимит на оставшуюся? Шо для этого нуна?
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 10 гру, 2018 11:37
mephala написав: yuri1978 написав:
камрады, подскажите, по Эко-максимум экомаркет сразу начисляет 2% на бонусную карту.
Следует ли еще чего-то ожидать от Аллы или магазина (2% как по обычному Максимуму)?
когда вы рассчитываетесь картой Эко-максимум от Альфа-банка (в любом месте в т.ч. числе и в магазинах Эко-маркет) то 2% от трат за месяц будут зачислены вам на бонусный счет Эко-маркета раз в месяц (обычно до 6го числа) за прошедший календарный месяц не зависимо от РД.
т.е. в экомаркете будет 4%, а в остальных точках 2%?
интернет-оплаты входят, или только торговые терминалы?
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yuri1978
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Додано: Пон 10 гру, 2018 11:41
yuri1978 написав: mephala написав: yuri1978 написав:
камрады, подскажите, по Эко-максимум экомаркет сразу начисляет 2% на бонусную карту.
Следует ли еще чего-то ожидать от Аллы или магазина (2% как по обычному Максимуму)?
когда вы рассчитываетесь картой Эко-максимум от Альфа-банка (в любом месте в т.ч. числе и в магазинах Эко-маркет) то 2% от трат за месяц будут зачислены вам на бонусный счет Эко-маркета раз в месяц (обычно до 6го числа) за прошедший календарный месяц не зависимо от РД.
т.е. в экомаркете будет 4%, а в остальных точках 2%?
интернет-оплаты входят, или только торговые терминалы?
да. в Эко-маркете будет 4%. только при покупке не забывайте пробивать их бонусную карту. По поводу дока где описано детально условия по бонусной программе то торбите офпреда где пляко-пастернаки сейчас это спрятали. По опыту - дают за все кроме операций приравненных к финансовым.
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Додано: Пон 10 гру, 2018 11:43
"Меня терзают смутные сомнения"(с). А именно, если биллинг(договор от) 29 числа, то 24 декабря успею загасить максимку кошерно? И нет ли там переносов выходных?
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vcy
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V2
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