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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6475647664776478

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 932
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
146
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
257
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 932
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 11:52

vcy вы и 29-го (рабочий день в этом декабре ) загаситесь кошерно или сэпом или с ощадного
Кассандра
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 12:00

  vcy написав:"Меня терзают смутные сомнения"(с). А именно, если биллинг(договор от) 29 числа, то 24 декабря успею загасить максимку кошерно? И нет ли там переносов выходных?

В смысле рассрочки в грейсе погасить? Придется 22.12 гасить, т.к. 23-25 - выходные, праздничные
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vollena71
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 12:01

  yuri1978 написав:
  mephala написав:
  yuri1978 написав:камрады, подскажите, по Эко-максимум экомаркет сразу начисляет 2% на бонусную карту.
Следует ли еще чего-то ожидать от Аллы или магазина (2% как по обычному Максимуму)?

когда вы рассчитываетесь картой Эко-максимум от Альфа-банка (в любом месте в т.ч. числе и в магазинах Эко-маркет) то 2% от трат за месяц будут зачислены вам на бонусный счет Эко-маркета раз в месяц (обычно до 6го числа) за прошедший календарный месяц не зависимо от РД.
т.е. в экомаркете будет 4%, а в остальных точках 2%?
интернет-оплаты входят, или только торговые терминалы?

yuri1978, добрый день. Расплатившись ко-бренд картой в Эко-маркете, вы получите 4% бонусов (2% от Эко и 2% за торговую операцию от АБ). Расплачиваясь картой вне сети Эко-маркета, вы также сможет получать бонусы, но только от АБ (2%). Бонусы не начисляются: за операции через ATM (снятие наличных); за операции через MAB, если это переводы (в том числе с карты на карту), пополнение электронных кошельков и т.д.; за перевод денежных средств со счета на счет; за перевод денежных средств со счета на счет с использованием Card 2 Card. Детали программы: https://www.podyaka.eko.com.ua/site/rules/.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 12:04

  Alfa_Bank написав:yuri1978, добрый день. Расплатившись ко-бренд картой в Эко-маркете, вы получите 4% бонусов (2% от Эко и 2% за торговую операцию от АБ). Расплачиваясь картой вне сети Эко-маркета, вы также сможет получать бонусы, но только от АБ (2%). Бонусы не начисляются: за операции через ATM (снятие наличных); за операции через MAB, если это переводы (в том числе с карты на карту), пополнение электронных кошельков и т.д.; за перевод денежных средств со счета на счет; за перевод денежных средств со счета на счет с использованием Card 2 Card. Детали программы: https://www.podyaka.eko.com.ua/site/rules/.

встречный вопрос - округление 2% от АБ производится по тем же правилам, что и по Максимуму? имеется ввиду округление до целого числа гривен.
yuri1978
 
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