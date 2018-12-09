yuri1978 написав:камрады, подскажите, по Эко-максимум экомаркет сразу начисляет 2% на бонусную карту. Следует ли еще чего-то ожидать от Аллы или магазина (2% как по обычному Максимуму)?
когда вы рассчитываетесь картой Эко-максимум от Альфа-банка (в любом месте в т.ч. числе и в магазинах Эко-маркет) то 2% от трат за месяц будут зачислены вам на бонусный счет Эко-маркета раз в месяц (обычно до 6го числа) за прошедший календарный месяц не зависимо от РД.
т.е. в экомаркете будет 4%, а в остальных точках 2%? интернет-оплаты входят, или только торговые терминалы?
yuri1978, добрый день. Расплатившись ко-бренд картой в Эко-маркете, вы получите 4% бонусов (2% от Эко и 2% за торговую операцию от АБ). Расплачиваясь картой вне сети Эко-маркета, вы также сможет получать бонусы, но только от АБ (2%). Бонусы не начисляются: за операции через ATM (снятие наличных); за операции через MAB, если это переводы (в том числе с карты на карту), пополнение электронных кошельков и т.д.; за перевод денежных средств со счета на счет; за перевод денежных средств со счета на счет с использованием Card 2 Card. Детали программы: https://www.podyaka.eko.com.ua/site/rules/.
Alfa_Bank написав:yuri1978, добрый день. Расплатившись ко-бренд картой в Эко-маркете, вы получите 4% бонусов (2% от Эко и 2% за торговую операцию от АБ). Расплачиваясь картой вне сети Эко-маркета, вы также сможет получать бонусы, но только от АБ (2%). Бонусы не начисляются: за операции через ATM (снятие наличных); за операции через MAB, если это переводы (в том числе с карты на карту), пополнение электронных кошельков и т.д.; за перевод денежных средств со счета на счет; за перевод денежных средств со счета на счет с использованием Card 2 Card. Детали программы: https://www.podyaka.eko.com.ua/site/rules/.
встречный вопрос - округление 2% от АБ производится по тем же правилам, что и по Максимуму? имеется ввиду округление до целого числа гривен.