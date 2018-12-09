vcy написав:
Да рассрочки, а 22 не поздно(суббота)?
работа за понедельник, как собирались 24 гасить, так можно и 22; я-то гашу как Алла просит - на 2 дня раньше
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 гру, 2018 12:25
работа за понедельник, как собирались 24 гасить, так можно и 22; я-то гашу как Алла просит - на 2 дня раньше
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Додано: Пон 10 гру, 2018 12:25
Додано: Пон 10 гру, 2018 12:26
с каких это пор так? раньше по эко-максимум фантики считали математически а не так как у простого максимума.
Додано: Пон 10 гру, 2018 12:26
Смотря как гасить? Если, например, со сбера - то не поздно? Если через р2р - очень поздно[/quote]
Я обычно р2р Алки дергаю на Ультру и сразу по счету на максимку. Всегда день в день
Додано: Пон 10 гру, 2018 12:31
Re: Альфа-Банк
Еще вопрос офпреду =)
Если у меня сегодня РД. И я сейчас сделаю заявку на гарячку на смену тарифа по кредитке на тревел. У меня когда вступит в силу новый пакет? с 11-12-2018 или с 11-01-2019?
И положено ли при смене пакета приветсвенные бонусы 50К за траты в первые 60 дней на сумму 25К.
Додано: Пон 10 гру, 2018 12:39
Alfa_Bank
...ВОПРОС ПОДДЕРЖИВАЮ..
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Додано: Пон 10 гру, 2018 13:00
Больше всего меня повеселило, как считают орехи Кешью (продукты х10 орехов).
С операции 267,95 - 1330
С операции 1943,65 - 9710
С операции 159,56 - 790
Т.е. оставляют сумму кратную 2грн (не округляют, уменьшают до нее) и ее уже множат на 0,5 и на 10.
Но зато результат крутой, 4% на руки, и у меня даже получилось снять сразу после покупки - баллы начислили сразу и были подходящие проведенные операции. Не надо ждать 1-15 числа и спрашивать "а уже выплатили кишмиш/эко-кишмиш?")))
Востаннє редагувалось romanauscas в Пон 10 гру, 2018 13:02, всього редагувалось 2 разів.
ВВХ - ПНХ!
Додано: Пон 10 гру, 2018 13:00
не совсем так. В первый рабочий день года - да! А в последний день года - все зависит от того как работает СЭП НБУ. Обычно до обеда НБУ принимает исходящие платежи от банков - поэтому оплату по СЭП в последний рабочий день года теоретически провести можно. Кроме того в последний рабочий день года абсолютно без проблем банки до закрытия опер-дня проводят операции внутри самого банка. Поэтому такую операцию как погашение кредитки с того же сбера - банк а опер-время провести просто обязан.
Додано: Пон 10 гру, 2018 13:04
Точно так же можно через Аллын р2р пополнить карту - с нее сбер и со сбера погасить кредитку. Все за 5 минут. Но от того что начальное действие было р2р - это все таки будет способ погашения со сбера.
Поэтому описанный Вами способ не является погашением карты по р2р - это погашение через перевод со своего счета по номеру счета.
Додано: Пон 10 гру, 2018 13:20
Кассандра, добрый день. По Пакетам Альфа-Банка нет лимитов "на пополнение", но есть лимиты операций (к примеру в канале МАВ или Альфа-Мобайл), вот условия договора в т.ч. лимиты операций
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