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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6477647864796480>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 932
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
146
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
257
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 932
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 12:25

  vcy написав:
  vollena71 написав:
  vcy написав:"Меня терзают смутные сомнения"(с). А именно, если биллинг(договор от) 29 числа, то 24 декабря успею загасить максимку кошерно? И нет ли там переносов выходных?

В смысле рассрочки в грейсе погасить? Придется 22.12 гасить, т.к. 23-25 - выходные, праздничные

Да рассрочки, а 22 не поздно(суббота)?

работа за понедельник, как собирались 24 гасить, так можно и 22; я-то гашу как Алла просит - на 2 дня раньше :)
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 12:25

  Кассандра написав:vcy вы и 29-го (рабочий день в этом декабре ) загаситесь кошерно или сэпом или с ощадного


Обычно банки последний и первый банковский день в году работают без клиентов.
:!:
Aps
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 12:26

  Alfa_Bank написав:
  yuri1978 написав:
  Alfa_Bank написав:yuri1978, добрый день. Расплатившись ко-бренд картой в Эко-маркете, вы получите 4% бонусов (2% от Эко и 2% за торговую операцию от АБ). Расплачиваясь картой вне сети Эко-маркета, вы также сможет получать бонусы, но только от АБ (2%). Бонусы не начисляются: за операции через ATM (снятие наличных); за операции через MAB, если это переводы (в том числе с карты на карту), пополнение электронных кошельков и т.д.; за перевод денежных средств со счета на счет; за перевод денежных средств со счета на счет с использованием Card 2 Card. Детали программы: https://www.podyaka.eko.com.ua/site/rules/.

встречный вопрос - округление 2% от АБ производится по тем же правилам, что и по Максимуму? имеется ввиду округление до целого числа гривен.

yuri1978, да, правила те же – бонусы насчитываются на округленную сумму, копейки не усчитываются.

с каких это пор так? раньше по эко-максимум фантики считали математически а не так как у простого максимума.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 12:26

Смотря как гасить? Если, например, со сбера - то не поздно? Если через р2р - очень поздно[/quote]
Я обычно р2р Алки дергаю на Ультру и сразу по счету на максимку. Всегда день в день
vcy
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 12:31

Re: Альфа-Банк

Еще вопрос офпреду =)
Если у меня сегодня РД. И я сейчас сделаю заявку на гарячку на смену тарифа по кредитке на тревел. У меня когда вступит в силу новый пакет? с 11-12-2018 или с 11-01-2019?
И положено ли при смене пакета приветсвенные бонусы 50К за траты в первые 60 дней на сумму 25К.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 12:39

Alfa_Bank

  clientage написав:Alfa_Bank, а можно уже закрыв одну из двух моих кредиток перенести её кредлимит на оставшуюся? Шо для этого нуна?


...ВОПРОС ПОДДЕРЖИВАЮ.. :wink:
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 13:00

  mephala написав:с каких это пор так? раньше по эко-максимум фантики считали математически а не так как у простого максимума.


Больше всего меня повеселило, как считают орехи Кешью (продукты х10 орехов).
С операции 267,95 - 1330
С операции 1943,65 - 9710
С операции 159,56 - 790

Т.е. оставляют сумму кратную 2грн (не округляют, уменьшают до нее) и ее уже множат на 0,5 и на 10.
Но зато результат крутой, 4% на руки, и у меня даже получилось снять сразу после покупки - баллы начислили сразу и были подходящие проведенные операции. Не надо ждать 1-15 числа и спрашивать "а уже выплатили кишмиш/эко-кишмиш?")))
Востаннє редагувалось romanauscas в Пон 10 гру, 2018 13:02, всього редагувалось 2 разів.
ВВХ - ПНХ!
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 13:00

  Aps написав:
  Кассандра написав:vcy вы и 29-го (рабочий день в этом декабре ) загаситесь кошерно или сэпом или с ощадного


Обычно банки последний и первый банковский день в году работают без клиентов.
:!:

не совсем так. В первый рабочий день года - да! А в последний день года - все зависит от того как работает СЭП НБУ. Обычно до обеда НБУ принимает исходящие платежи от банков - поэтому оплату по СЭП в последний рабочий день года теоретически провести можно. Кроме того в последний рабочий день года абсолютно без проблем банки до закрытия опер-дня проводят операции внутри самого банка. Поэтому такую операцию как погашение кредитки с того же сбера - банк а опер-время провести просто обязан.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 13:04

  vcy написав:
Смотря как гасить? Если, например, со сбера - то не поздно? Если через р2р - очень поздно

Я обычно р2р Алки дергаю на Ультру и сразу по счету на максимку. Всегда день в день

Точно так же можно через Аллын р2р пополнить карту - с нее сбер и со сбера погасить кредитку. Все за 5 минут. Но от того что начальное действие было р2р - это все таки будет способ погашения со сбера.
Поэтому описанный Вами способ не является погашением карты по р2р - это погашение через перевод со своего счета по номеру счета.
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 13:20

  Кассандра написав:Доброе утро Alfa_Bank !
Подскажите, есть ли лимиты на пополнение пакетных карт( комфорта, ультры, блэка) посредством стороннего сервиса? По нашим предположениям есть и для комфорта он составляет 15к грн( см. цитату ниже) Прошу Вас подтвердить или опровергнуть, спасибо!
  Кассандра написав: терь понятно почему у меня были возвраты по карте сына 7 числа - я 6-го перевела ему на комфорт через тас2ю 15к и лимит был выбран ( по вашему определению кастрирован :wink: ) поэтому 7-го я уже не смогла перевести ни копейки посредством стороннего сервиса и пришлось юзать мабовский :roll:

Кассандра, добрый день. По Пакетам Альфа-Банка нет лимитов "на пополнение", но есть лимиты операций (к примеру в канале МАВ или Альфа-Мобайл), вот условия договора в т.ч. лимиты операций https://alfabank.ua/upload/Dodatok-8_10.2018.pdf.
Alfa_Bank
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