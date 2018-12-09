Кассандра написав:vcy вы и 29-го (рабочий день в этом декабре ) загаситесь кошерно или сэпом или с ощадного
Обычно банки последний и первый банковский день в году работают без клиентов.
не совсем так. В первый рабочий день года - да! А в последний день года - все зависит от того как работает СЭП НБУ. Обычно до обеда НБУ принимает исходящие платежи от банков - поэтому оплату по СЭП в последний рабочий день года теоретически провести можно. Кроме того в последний рабочий день года абсолютно без проблем банки до закрытия опер-дня проводят операции внутри самого банка. Поэтому такую операцию как погашение кредитки с того же сбера - банк а опер-время провести просто обязан.
В последний день года сэп только в бюджет, и я бы не рисковал по внутрибанку так же, потому как последний опер день обычно до 11-12 часов
mephala написав:Еще вопрос офпреду =) Если у меня сегодня РД. И я сейчас сделаю заявку на гарячку на смену тарифа по кредитке на тревел. У меня когда вступит в силу новый пакет? с 11-12-2018 или с 11-01-2019? И положено ли при смене пакета приветсвенные бонусы 50К за траты в первые 60 дней на сумму 25К.
mephala, карта перейдет на новые тарифы в следующую расчетную дату (в январе). Приветственные бонусы при перевыпуске карты со сменой тарифа не насчитываются.
Stringer написав:В последний день года сэп только в бюджет, и я бы не рисковал по внутрибанку так же, потому как последний опер день обычно до 11-12 часов
Вообще-то надо читать регламент конкретного года (НБУ присылает маляву об этом). Но 100% что ВСЕГДА в последний год исходящие платежи идут не только в бюджет. Причем помню год когда СЭП последнего дня даже продлевали часов до 20, а потом еще даже 2 января открывали прошлым годом и кое-что допроводили. В общем по разному бывает. Ну и по внутрибанку естественно надо брать поправку на регламент конкретного банка.