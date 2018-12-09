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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6477647864796480

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 932
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
146
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
257
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 932
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 13:27

  Flamingo написав:
  Aps написав:
  Кассандра написав:vcy вы и 29-го (рабочий день в этом декабре ) загаситесь кошерно или сэпом или с ощадного


Обычно банки последний и первый банковский день в году работают без клиентов.
:!:

не совсем так. В первый рабочий день года - да! А в последний день года - все зависит от того как работает СЭП НБУ. Обычно до обеда НБУ принимает исходящие платежи от банков - поэтому оплату по СЭП в последний рабочий день года теоретически провести можно. Кроме того в последний рабочий день года абсолютно без проблем банки до закрытия опер-дня проводят операции внутри самого банка. Поэтому такую операцию как погашение кредитки с того же сбера - банк а опер-время провести просто обязан.

В последний день года сэп только в бюджет, и я бы не рисковал по внутрибанку так же, потому как последний опер день обычно до 11-12 часов
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 13:34

  mephala написав:Еще вопрос офпреду =)
Если у меня сегодня РД. И я сейчас сделаю заявку на гарячку на смену тарифа по кредитке на тревел. У меня когда вступит в силу новый пакет? с 11-12-2018 или с 11-01-2019?
И положено ли при смене пакета приветсвенные бонусы 50К за траты в первые 60 дней на сумму 25К.

mephala, карта перейдет на новые тарифы в следующую расчетную дату (в январе). Приветственные бонусы при перевыпуске карты со сменой тарифа не насчитываются.
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 13:34

Re: Альфа-Банк

  Stringer написав:В последний день года сэп только в бюджет, и я бы не рисковал по внутрибанку так же, потому как последний опер день обычно до 11-12 часов

Вообще-то надо читать регламент конкретного года (НБУ присылает маляву об этом). Но 100% что ВСЕГДА в последний год исходящие платежи идут не только в бюджет. Причем помню год когда СЭП последнего дня даже продлевали часов до 20, а потом еще даже 2 января открывали прошлым годом и кое-что допроводили. В общем по разному бывает.
Ну и по внутрибанку естественно надо брать поправку на регламент конкретного банка.
Flamingo
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