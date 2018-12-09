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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 гру, 2018 14:12
Alfa_Bank написав:
Chicheva, добрый день. Карта ФГВФЛ обмену по данной акции не подлежит.
А максимки когда?
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wig
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Додано: Пон 10 гру, 2018 14:16
Porta написав:
Ув. Alfa_Bank
Подскажите, можно ли в банке пополнять валютный
карточный счет (Comfort) по нотариальной доверенности и будет ли при этом комиссия? Спасибо.
Porta, добрый день. Пополнить счет резидента в иностранной валюте может доверенное лицо при наличии нотариально оформленной доверенности и документа удостоверяющего личность (а также ИНН - в случае, если сумма платежа равна и свыше 150 000грн.). Комиссия согласно тарифов карты.
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Додано: Пон 10 гру, 2018 14:21
Alfa_Bank написав:
добрый день. Карта ФГВФЛ обмену по данной акции не подлежит.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Додано: Пон 10 гру, 2018 14:21
wig написав: Alfa_Bank написав:
Chicheva, добрый день. Карта ФГВФЛ обмену по данной акции не подлежит.
А максимки когда?
wig, добрый день. Предложение касается дебетовых пакетных карт (исключение - ФГВФЛ поменять нельзя). Кредитные карты не подлежат обмену по данной акции.
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Додано: Пон 10 гру, 2018 14:26
wig написав:
Заказал через горячку. Сказали, что будут готовы именные через неделю.
Но, в МАБе не светятся пока.
А старые заблокировали или рабочие пока?
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riwalir
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Додано: Пон 10 гру, 2018 14:39
riwalir написав:
А старые заблокировали или рабочие пока?
Операторша калл-центра вежливо спросила, нужно ли блокировать старые. Я ответил, что нет.
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wig
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Додано: Пон 10 гру, 2018 14:39
Alfa_Bank написав:
wig, добрый день. Предложение касается дебетовых пакетных карт (исключение - ФГВФЛ поменять нельзя). Кредитные карты не подлежат обмену по данной акции.
А без акции, за свой счет. Сколько стоит поменять кредитку на чипованную?
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wig
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Додано: Пон 10 гру, 2018 14:40
Alfa_Bank
-VICTOR- написав:
Alfa_Bank
clientage написав:
Alfa_Bank, а можно уже закрыв одну из двух моих кредиток перенести её кредлимит на оставшуюся? Шо для этого нуна?
...ВОПРОС ПОДДЕРЖИВАЮ..
а почему игнорите вопрос заданный мною и коллегой clientage ?
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Додано: Пон 10 гру, 2018 14:42
riwalir написав:Alfa_Bank
Если выпустить к карте TRAVEL дополнительную карту на доверенное лицо, будут ли начисляться баллы при оплате дополнительной картой?
Будет ли по дополнительной карте 2 бесплатных посещения Lounge Key?
riwalir, добрый день. В программе лояльности участвуют клиенты, которые являются держателями основных и дополнительных карт «Альфа Travel». Бонусы начисляются на бонусный счет держателя основной карты. Держатель дополнительной карты пользуется теми же привилегиями, что и держатель основной карты (в т.ч. упаковка багажа и бесплатный Lounge от МПС Visa).
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Alfa_Bank
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