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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6479648064816482>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 932
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
146
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
257
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 932
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 14:12

  Alfa_Bank написав:Chicheva, добрый день. Карта ФГВФЛ обмену по данной акции не подлежит.

А максимки когда?
wig
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 14:16

  Porta написав:Ув. Alfa_Bank

Подскажите, можно ли в банке пополнять валютный карточный счет (Comfort) по нотариальной доверенности и будет ли при этом комиссия? Спасибо.

Porta, добрый день. Пополнить счет резидента в иностранной валюте может доверенное лицо при наличии нотариально оформленной доверенности и документа удостоверяющего личность (а также ИНН - в случае, если сумма платежа равна и свыше 150 000грн.). Комиссия согласно тарифов карты.
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 14:20

  -VICTOR- написав:Alfa_Bank

  clientage написав:Alfa_Bank, а можно уже закрыв одну из двух моих кредиток перенести её кредлимит на оставшуюся? Шо для этого нуна?


...ВОПРОС ПОДДЕРЖИВАЮ.. :wink:
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 14:21

  Alfa_Bank написав: добрый день. Карта ФГВФЛ обмену по данной акции не подлежит.

Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 14:21

  wig написав:
  Alfa_Bank написав:Chicheva, добрый день. Карта ФГВФЛ обмену по данной акции не подлежит.

А максимки когда?

wig, добрый день. Предложение касается дебетовых пакетных карт (исключение - ФГВФЛ поменять нельзя). Кредитные карты не подлежат обмену по данной акции.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 14:26

Re: Альфа-Банк

  wig написав:Заказал через горячку. Сказали, что будут готовы именные через неделю.
Но, в МАБе не светятся пока.


А старые заблокировали или рабочие пока?
riwalir
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 14:39

  riwalir написав:А старые заблокировали или рабочие пока?

Операторша калл-центра вежливо спросила, нужно ли блокировать старые. Я ответил, что нет.
wig
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 14:39

  Alfa_Bank написав:wig, добрый день. Предложение касается дебетовых пакетных карт (исключение - ФГВФЛ поменять нельзя). Кредитные карты не подлежат обмену по данной акции.

А без акции, за свой счет. Сколько стоит поменять кредитку на чипованную?
wig
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 14:40

Alfa_Bank
-VICTOR- написав:
Alfa_Bank

clientage написав:
Alfa_Bank, а можно уже закрыв одну из двух моих кредиток перенести её кредлимит на оставшуюся? Шо для этого нуна?


...ВОПРОС ПОДДЕРЖИВАЮ.. :wink:


а почему игнорите вопрос заданный мною и коллегой clientage ?
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 14:42

  riwalir написав:Alfa_Bank

Если выпустить к карте TRAVEL дополнительную карту на доверенное лицо, будут ли начисляться баллы при оплате дополнительной картой?

Будет ли по дополнительной карте 2 бесплатных посещения Lounge Key?

riwalir, добрый день. В программе лояльности участвуют клиенты, которые являются держателями основных и дополнительных карт «Альфа Travel». Бонусы начисляются на бонусный счет держателя основной карты. Держатель дополнительной карты пользуется теми же привилегиями, что и держатель основной карты (в т.ч. упаковка багажа и бесплатный Lounge от МПС Visa).
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