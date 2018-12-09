Porta написав:Ув. Alfa_Bank Подскажите, можно ли в банке пополнять валютный карточный счет (Comfort) по нотариальной доверенности и будет ли при этом комиссия? Спасибо.
Porta, добрый день. Пополнить счет резидента в иностранной валюте может доверенное лицо при наличии нотариально оформленной доверенности и документа удостоверяющего личность (а также ИНН - в случае, если сумма платежа равна и свыше 150 000грн.). Комиссия согласно тарифов карты.
А не будет Вам сложно сообщить об этом одесскому региональному руководителю (ну или тому кто от его имени отвечает на согласования подобных вопросов от отделений). Спасибо большое.
P.S. И не подскажите алгоритм действий, чтобы мне теперь разрешили таки пополнить карту? Спасибо.
Востаннє редагувалось Porta в Пон 10 гру, 2018 14:47, всього редагувалось 1 раз.
Porta написав:Ув. Alfa_Bank Подскажите, можно ли в банке пополнять валютный карточный счет (Comfort) по нотариальной доверенности и будет ли при этом комиссия? Спасибо.
Porta, добрый день. Пополнить счет резидента в иностранной валюте может доверенное лицо при наличии нотариально оформленной доверенности и документа удостоверяющего личность (а также ИНН - в случае, если сумма платежа равна и свыше 150 000грн.). Комиссия согласно тарифов карты.
А не будет Вам сложно сообщить об этом одесскому региональному руководителю (ну или тому кто от его имени отвечает на согласования подобных вопросов от отделений). Спасибо большое.
P.S. И не подскажите алгоритм действий, чтобы мне теперь разрешили таки пополнить карту? Спасибо.
Porta, главное требование – наличие у респондента всех необходимых документов и корректно оформленная доверенность. Для возможности проанализировать ситуацию, укажите в ЛС отделение, в которое вы обращались, дату обращения и уточните, с чем конкретно возникли сложности.