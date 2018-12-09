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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6479648064816482

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 932
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
146
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
257
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 932
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 14:44

  Alfa_Bank написав:
  Porta написав:Ув. Alfa_Bank
Подскажите, можно ли в банке пополнять валютный карточный счет (Comfort) по нотариальной доверенности и будет ли при этом комиссия? Спасибо.

Porta, добрый день. Пополнить счет резидента в иностранной валюте может доверенное лицо при наличии нотариально оформленной доверенности и документа удостоверяющего личность (а также ИНН - в случае, если сумма платежа равна и свыше 150 000грн.). Комиссия согласно тарифов карты.


А не будет Вам сложно сообщить об этом одесскому региональному руководителю (ну или тому кто от его имени отвечает на согласования подобных вопросов от отделений). Спасибо большое.

P.S. И не подскажите алгоритм действий, чтобы мне теперь разрешили таки пополнить карту? Спасибо.
Востаннє редагувалось Porta в Пон 10 гру, 2018 14:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 14:45

  -VICTOR- написав:Alfa_Bank
-VICTOR- написав:
Alfa_Bank

clientage написав:
Alfa_Bank, а можно уже закрыв одну из двух моих кредиток перенести её кредлимит на оставшуюся? Шо для этого нуна?


...ВОПРОС ПОДДЕРЖИВАЮ.. :wink:


а почему игнорите вопрос заданный мною и коллегой clientage ?

-VICTOR-, добрый день. Уточняю.
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 14:47

  clientage написав:Alfa_Bank, а можно уже закрыв одну из двух моих кредиток перенести её кредлимит на оставшуюся? Шо для этого нуна?

clientage, добрый день. Уточняю.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 14:48

  Aps написав: Обычно банки последний и первый банковский день в году работают без клиентов. :!:
я пока ориентируюсь на картинку от НБУ, но возможно он уточнит это своё расписание ближе к НГ. Тогда и станет ясно - дуть на воду или нет (с) :wink:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 14:51

Re: Альфа-Банк

@Alfa_Bank,

На каких условиях можно перейти с Максимки на Альфа тревел с сохранением лимита?
Menwyy
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 14:58

  Porta написав:
  Alfa_Bank написав:
  Porta написав:Ув. Alfa_Bank
Подскажите, можно ли в банке пополнять валютный карточный счет (Comfort) по нотариальной доверенности и будет ли при этом комиссия? Спасибо.

Porta, добрый день. Пополнить счет резидента в иностранной валюте может доверенное лицо при наличии нотариально оформленной доверенности и документа удостоверяющего личность (а также ИНН - в случае, если сумма платежа равна и свыше 150 000грн.). Комиссия согласно тарифов карты.


А не будет Вам сложно сообщить об этом одесскому региональному руководителю (ну или тому кто от его имени отвечает на согласования подобных вопросов от отделений). Спасибо большое.

P.S. И не подскажите алгоритм действий, чтобы мне теперь разрешили таки пополнить карту? Спасибо.

Porta, главное требование – наличие у респондента всех необходимых документов и корректно оформленная доверенность. Для возможности проанализировать ситуацию, укажите в ЛС отделение, в которое вы обращались, дату обращения и уточните, с чем конкретно возникли сложности.
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  #<1 ... 6479648064816482
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