alik03 написав:Так а все таки что слышно про с акцией про перевыпуск пакетных карт на бесконтактные? Кто-то пробовал, узнавал? Оказывается она уже месяц идет?:) https://alfabank.ua/about/press/smart-p ... hunki-2891 Тільки у листопаді та грудні, безкоштовно зміни свою "звичайну" картку на безконтактну. З питань перевипуску звертайся до відділення Банку або за телефоном 0 800 50 20 50
Позвонил на горячую линию. Сказали что можно по телефону перевыпустить только за деньги, а если хотите по акции бесплатно - то нужно идти в отделение. А тут на форуме уже кто-то по телефону бесплатно перевыпустил?
mephala написав:Еще вопрос офпреду =) Если у меня сегодня РД. И я сейчас сделаю заявку на гарячку на смену тарифа по кредитке на тревел. У меня когда вступит в силу новый пакет? с 11-12-2018 или с 11-01-2019? И положено ли при смене пакета приветсвенные бонусы 50К за траты в первые 60 дней на сумму 25К.
mephala, карта перейдет на новые тарифы в следующую расчетную дату (в январе). Приветственные бонусы при перевыпуске карты со сменой тарифа не насчитываются.
если я решу закрыть одну из кредиток то можно рассрочки скинуть все на одну карту? (кредлимит позволяет)
В рекламной статье на этом сайте по поводу карты ТРЭВЭЛ https://news.finance.ua/ru/news/-/44007 ... avel-karta есть такая фраза по поводу страхования Вместе с картой предоставляют полис страхования для поездок за рубеж. Вам компенсируют затраты на лекарства и лечение, если что-то случится в дороге.
Почему мне его не предоставили? И как его получить?
Мне его тоже не предоставили. Но при окончательном подтверждении заказа карты звонила девочка и спрашивала, нужен ли мне полис, и это стоило дополнительно 300 грн. Так как мне были нужны полисы по программе экстрим спорт, то отказался от её предложения.
VLADPn, полис страхования для поездок за рубеж клиентам должны предлагать при оформлении карты. Сожалею, что вам его не предложили Можете оформить полис при обращении в отделение банка.
В рекламной статье на этом сайте по поводу карты ТРЭВЭЛ https://news.finance.ua/ru/news/-/44007 ... avel-karta есть такая фраза по поводу страхования Вместе с картой предоставляют полис страхования для поездок за рубеж. Вам компенсируют затраты на лекарства и лечение, если что-то случится в дороге.
Почему мне его не предоставили? И как его получить?
Мне его тоже не предоставили. Но при окончательном подтверждении заказа карты звонила девочка и спрашивала, нужен ли мне полис, и это стоило дополнительно 300 грн. Так как мне были нужны полисы по программе экстрим спорт, то отказался от её предложения.
VLADPn, полис страхования для поездок за рубеж клиентам должны предлагать при оформлении карты. Сожалею, что вам его не предложили Можете оформить полис при обращении в отделение банка.
Альфа банк, так должны предлагать приобрести или предоставлять в рамках пакета бесплатно?