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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6481648264836484>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 932
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
146
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
257
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 932
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 15:50

  alik03 написав:Так а все таки что слышно про с акцией про перевыпуск пакетных карт на бесконтактные?
Кто-то пробовал, узнавал?
Оказывается она уже месяц идет?:)
https://alfabank.ua/about/press/smart-p ... hunki-2891
Тільки у листопаді та грудні, безкоштовно зміни свою "звичайну" картку на безконтактну. З питань перевипуску звертайся до відділення Банку або за телефоном 0 800 50 20 50

Позвонил на горячую линию. Сказали что можно по телефону перевыпустить только за деньги, а если хотите по акции бесплатно - то нужно идти в отделение.
А тут на форуме уже кто-то по телефону бесплатно перевыпустил?
alik03
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 15:54

  mephala написав:
  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:Еще вопрос офпреду =)
Если у меня сегодня РД. И я сейчас сделаю заявку на гарячку на смену тарифа по кредитке на тревел. У меня когда вступит в силу новый пакет? с 11-12-2018 или с 11-01-2019?
И положено ли при смене пакета приветсвенные бонусы 50К за траты в первые 60 дней на сумму 25К.

mephala, карта перейдет на новые тарифы в следующую расчетную дату (в январе). Приветственные бонусы при перевыпуске карты со сменой тарифа не насчитываются.

если я решу закрыть одну из кредиток то можно рассрочки скинуть все на одну карту? (кредлимит позволяет)

mephala, уточняю. Отпишусь.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 16:00

  alik03 написав:А тут на форуме уже кто-то по телефону бесплатно перевыпустил?

Пообещали.
wig
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 16:06

Re: Альфа-Банк

Я верно понял правила, что в альфа тревел 5% КБ грязными таки?
Menwyy
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 16:09

  Menwyy написав:Я верно понял правила, что в альфа тревел 5% КБ грязными таки?

5% до конца года акция. Дальше 3%
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 16:13

mephala да, это я прочел в правилах. Но вопрос с чистыми/грязными для меня остался в подвешенном состоянии. Судя по пункту о банк = налоговый агент, я полагаю, что там 4,025 таки.
Menwyy
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 16:15

  unlock написав:
  VLADPn написав:Alfa_Bank

В рекламной статье на этом сайте по поводу карты ТРЭВЭЛ
https://news.finance.ua/ru/news/-/44007 ... avel-karta
есть такая фраза по поводу страхования
Вместе с картой предоставляют полис страхования для поездок за рубеж. Вам компенсируют затраты на лекарства и лечение, если что-то случится в дороге.

Почему мне его не предоставили? И как его получить?

Мне его тоже не предоставили. Но при окончательном подтверждении заказа карты звонила девочка и спрашивала, нужен ли мне полис, и это стоило дополнительно 300 грн. Так как мне были нужны полисы по программе экстрим спорт, то отказался от её предложения.

VLADPn, полис страхования для поездок за рубеж клиентам должны предлагать при оформлении карты. Сожалею, что вам его не предложили :oops: Можете оформить полис при обращении в отделение банка.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 16:20

  Alfa_Bank написав:
  unlock написав:
  VLADPn написав:Alfa_Bank

В рекламной статье на этом сайте по поводу карты ТРЭВЭЛ
https://news.finance.ua/ru/news/-/44007 ... avel-karta
есть такая фраза по поводу страхования
Вместе с картой предоставляют полис страхования для поездок за рубеж. Вам компенсируют затраты на лекарства и лечение, если что-то случится в дороге.

Почему мне его не предоставили? И как его получить?

Мне его тоже не предоставили. Но при окончательном подтверждении заказа карты звонила девочка и спрашивала, нужен ли мне полис, и это стоило дополнительно 300 грн. Так как мне были нужны полисы по программе экстрим спорт, то отказался от её предложения.

VLADPn, полис страхования для поездок за рубеж клиентам должны предлагать при оформлении карты. Сожалею, что вам его не предложили :oops: Можете оформить полис при обращении в отделение банка.

Альфа банк, так должны предлагать приобрести или предоставлять в рамках пакета бесплатно?
Menwyy
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 16:25

  Menwyy написав:
  Alfa_Bank написав:Альфа банк, так должны предлагать приобрести или предоставлять в рамках пакета бесплатно?

Menwyy, в рамках пакета Альфа Travel данный вид страховки бесплатно не предоставляется, но предлагаем оформить дополнительно. Стоимость услуги на 1 год составляет 200 грн на 1 человека.
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 16:27

Alfa_Bank Какое количество дней пребывания вне Украины включены?
Menwyy
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