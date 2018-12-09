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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6481648264836484

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 932
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
146
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
257
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 932
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 16:38

  Menwyy написав:mephala да, это я прочел в правилах. Но вопрос с чистыми/грязными для меня остался в подвешенном состоянии. Судя по пункту о банк = налоговый агент, я полагаю, что там 4,025 таки.

да. это грязными. да и вообще единственный банк который пишет проценты чистыми это ТАС.
mephala
 
Повідомлень: 3830
З нами з: 07.04.14
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  #<1 ... 6481648264836484
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