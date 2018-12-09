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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 гру, 2018 16:38
Menwyy написав:mephala
да, это я прочел в правилах. Но вопрос с чистыми/грязными для меня остался в подвешенном состоянии. Судя по пункту о банк = налоговый агент, я полагаю, что там 4,025 таки.
да. это грязными. да и вообще единственный банк который пишет проценты чистыми это ТАС.
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Пон 10 гру, 2018 15:00
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