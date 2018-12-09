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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6481648264836484

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 932
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
146
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
257
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 932
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 16:38

  Menwyy написав:mephala да, это я прочел в правилах. Но вопрос с чистыми/грязными для меня остался в подвешенном состоянии. Судя по пункту о банк = налоговый агент, я полагаю, что там 4,025 таки.

да. это грязными. да и вообще единственный банк который пишет проценты чистыми это ТАС.
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 16:50

  Menwyy написав:Alfa_Bank Какое количество дней пребывания вне Украины включены?

Menwyy, 15 дней в год.
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 16:58

  clientage написав:Alfa_Bank, а можно уже закрыв одну из двух моих кредиток перенести её кредлимит на оставшуюся? Шо для этого нуна?

clientage, подать заявку на перенесение кредитного лимита с 1й карты на 2ю возможно через Контакт-Центр или отделение банка. Но при условии отсутствия задолженности на 1й карте.
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 16:59

  Alfa_Bank написав:
  clientage написав:Alfa_Bank, а можно уже закрыв одну из двух моих кредиток перенести её кредлимит на оставшуюся? Шо для этого нуна?

clientage, подать заявку на перенесение кредитного лимита с 1й карты на 2ю возможно через Контакт-Центр или отделение банка. Но при условии отсутствия задолженности на 1й карте.


А частично кредитный лимит можно так перенести?(собственно, не закрывая при этом 2ю карту)
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 17:00

  -VICTOR- написав:Alfa_Bank

  clientage написав:Alfa_Bank, а можно уже закрыв одну из двух моих кредиток перенести её кредлимит на оставшуюся? Шо для этого нуна?


...ВОПРОС ПОДДЕРЖИВАЮ.. :wink:

-VICTOR-, подать заявку на перенесение кредитного лимита с 1й карты на 2ю возможно через Контакт-Центр или отделение банка. Но при условии отсутствия задолженности на 1й карте.
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 17:04

  mephala написав:
  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:Еще вопрос офпреду =)
Если у меня сегодня РД. И я сейчас сделаю заявку на гарячку на смену тарифа по кредитке на тревел. У меня когда вступит в силу новый пакет? с 11-12-2018 или с 11-01-2019?
И положено ли при смене пакета приветсвенные бонусы 50К за траты в первые 60 дней на сумму 25К.

mephala, карта перейдет на новые тарифы в следующую расчетную дату (в январе). Приветственные бонусы при перевыпуске карты со сменой тарифа не насчитываются.

если я решу закрыть одну из кредиток то можно рассрочки скинуть все на одну карту? (кредлимит позволяет)

mephala, если оформлена рассрочка на карте - перенести лимит с этой карты технической возможности нет.
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 17:05

  Menwyy написав:
  Alfa_Bank написав:
  clientage написав:Alfa_Bank, а можно уже закрыв одну из двух моих кредиток перенести её кредлимит на оставшуюся? Шо для этого нуна?

clientage, подать заявку на перенесение кредитного лимита с 1й карты на 2ю возможно через Контакт-Центр или отделение банка. Но при условии отсутствия задолженности на 1й карте.


А частично кредитный лимит можно так перенести?(собственно, не закрывая при этом 2ю карту)

Menwyy, возможен только полный перенос лимита.
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 17:26

  Alfa_Bank написав:
  clientage написав:Alfa_Bank, а можно уже закрыв одну из двух моих кредиток перенести её кредлимит на оставшуюся? Шо для этого нуна?

clientage, подать заявку на перенесение кредитного лимита с 1й карты на 2ю возможно через Контакт-Центр или отделение банка. Но при условии отсутствия задолженности на 1й карте.

лимиты проссумируются или заместится?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 18:01

Re: Альфа-Банк

  mephala написав:или заместится?

Це як?
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 18:19

  Квесторе_поверніться написав:
  mephala написав:или заместится?

Це як?

Например если на карте №1 было 10к лимита, а на №2 - 5 к лимита, то при суммировании на карте №2 станет 15, а при замещении только 10. А на карте №1 в обеих случаях - 0
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