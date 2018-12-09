RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6482648364846485

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 932
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
146
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
257
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 932
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 18:22

  Flamingo написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  mephala написав:или заместится?

Це як?

Например если на карте №1 было 10к лимита, а на №2 - 5 к лимита, то при суммировании на карте №2 станет 15, а при замещении только 10. А на карте №1 в обеих случаях - 0

Дякую що розтлумачили.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26791
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1360 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 18:57

  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:если я решу закрыть одну из кредиток то можно рассрочки скинуть все на одну карту? (кредлимит позволяет)

mephala, если оформлена рассрочка на карте - перенести лимит с этой карты технической возможности нет.

вы немного меня не поняли. я не хочу переносить лимит. я хочу долг с одной карты (включая рассрочки) перенести на другую карту. и первую карту просто закрыть.
меня такой технологический момент интересовал возможен ли.

ЗЫ
если бы банк давал при переходе с одного тарифа на тревел приветственные 50К бонусов то я бы и не морочился с закрытием старой карты и открытием новой. но мы не знаем легких путей =)
mephala
 
Повідомлень: 3832
З нами з: 07.04.14
Подякував: 39 раз.
Подякували: 559 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 19:06

  wig написав:
  alik03 написав:Кто-то пробовал, узнавал?

Заказал через горячку. Сказали, что будут готовы именные через неделю.
Но, в МАБе не светятся пока.

У вас комфорт или платина?
Stringer
 
Повідомлень: 8640
З нами з: 23.01.13
Подякував: 254 раз.
Подякували: 1199 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 19:09

  Menwyy написав:@Alfa_Bank,

На каких условиях можно перейти с Максимки на Альфа тревел с сохранением лимита?

А что там такого кошерного? Я правильно понимаю, что начисляются мили, которые можно потратить только на мау?
Stringer
 
Повідомлень: 8640
З нами з: 23.01.13
Подякував: 254 раз.
Подякували: 1199 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 19:11

  Alfa_Bank написав:
  Menwyy написав:Alfa_Bank Какое количество дней пребывания вне Украины включены?

Menwyy, 15 дней в год.




И дорого
Stringer
 
Повідомлень: 8640
З нами з: 23.01.13
Подякував: 254 раз.
Подякували: 1199 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 6482648364846485
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77, lel, unlock, Vorlon і 11 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1109, 1110, 1111
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
11109 1613790
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 гру, 2018 19:32
KIM30
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3303, 3304, 3305
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
33042 4078026
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 гру, 2018 19:21
V2
ОТП БАНК 1 ... 557, 558, 559
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
5580 1327994
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 гру, 2018 19:13
klug

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (5514)
10.12.2018 19:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.