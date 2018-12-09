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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 гру, 2018 18:22
Flamingo написав: Квесторе_поверніться написав: mephala написав:
или заместится?
Це як?
Например если на карте №1 было 10к лимита, а на №2 - 5 к лимита, то при суммировании на карте №2 станет 15, а при замещении только 10. А на карте №1 в обеих случаях - 0
Дякую що розтлумачили.
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Додано: Пон 10 гру, 2018 18:57
Alfa_Bank написав: mephala написав:
если я решу закрыть одну из кредиток то можно рассрочки скинуть все на одну карту? (кредлимит позволяет)
mephala, если оформлена рассрочка на карте - перенести лимит с этой карты технической возможности нет.
вы немного меня не поняли. я не хочу переносить лимит. я хочу долг с одной карты (включая рассрочки) перенести на другую карту. и первую карту просто закрыть.
меня такой технологический момент интересовал возможен ли.
ЗЫ
если бы банк давал при переходе с одного тарифа на тревел приветственные 50К бонусов то я бы и не морочился с закрытием старой карты и открытием новой. но мы не знаем легких путей =)
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Додано: Пон 10 гру, 2018 19:06
wig написав: alik03 написав:
Кто-то пробовал, узнавал?
Заказал через горячку. Сказали, что будут готовы именные через неделю.
Но, в МАБе не светятся пока.
У вас комфорт или платина?
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Додано: Пон 10 гру, 2018 19:09
Menwyy написав:
@Alfa_Bank,
На каких условиях можно перейти с Максимки на Альфа тревел с сохранением лимита?
А что там такого кошерного? Я правильно понимаю, что начисляются мили, которые можно потратить только на мау?
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Додано: Пон 10 гру, 2018 19:11
Alfa_Bank написав: Menwyy написав:Alfa_Bank
Какое количество дней пребывания вне Украины включены?
Menwyy, 15 дней в год.
И дорого
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