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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 гру, 2018 18:22
Flamingo написав: Квесторе_поверніться написав: mephala написав:
или заместится?
Це як?
Например если на карте №1 было 10к лимита, а на №2 - 5 к лимита, то при суммировании на карте №2 станет 15, а при замещении только 10. А на карте №1 в обеих случаях - 0
Дякую що розтлумачили.
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Додано: Пон 10 гру, 2018 18:57
Alfa_Bank написав: mephala написав:
если я решу закрыть одну из кредиток то можно рассрочки скинуть все на одну карту? (кредлимит позволяет)
mephala, если оформлена рассрочка на карте - перенести лимит с этой карты технической возможности нет.
вы немного меня не поняли. я не хочу переносить лимит. я хочу долг с одной карты (включая рассрочки) перенести на другую карту. и первую карту просто закрыть.
меня такой технологический момент интересовал возможен ли.
ЗЫ
если бы банк давал при переходе с одного тарифа на тревел приветственные 50К бонусов то я бы и не морочился с закрытием старой карты и открытием новой. но мы не знаем легких путей =)
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Додано: Пон 10 гру, 2018 19:06
wig написав: alik03 написав:
Кто-то пробовал, узнавал?
Заказал через горячку. Сказали, что будут готовы именные через неделю.
Но, в МАБе не светятся пока.
У вас комфорт или платина?
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Додано: Пон 10 гру, 2018 19:09
Menwyy написав:
@Alfa_Bank,
На каких условиях можно перейти с Максимки на Альфа тревел с сохранением лимита?
А что там такого кошерного? Я правильно понимаю, что начисляются мили, которые можно потратить только на мау?
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Додано: Пон 10 гру, 2018 19:11
Alfa_Bank написав: Menwyy написав:Alfa_Bank
Какое количество дней пребывания вне Украины включены?
Menwyy, 15 дней в год.
И дорого
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Додано: Пон 10 гру, 2018 20:09
Stringer написав: wig написав: alik03 написав:
Кто-то пробовал, узнавал?
Заказал через горячку. Сказали, что будут готовы именные через неделю.
Но, в МАБе не светятся пока.
У вас комфорт или платина?
Комфорт. Новые карты уже засветились в МАБе. Комиссию не слизало (или не видно пока). Акция же!
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Додано: Пон 10 гру, 2018 20:10
Stringer написав:
И дорого
Не столько дорого, сколько нонсенс. 15 дней - это на одну поездку. Смысл продавать такое под видом годовой?
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Додано: Пон 10 гру, 2018 21:17
Неверно вы поняли. Там фактически кешью с особенностями, а именно: им можно погашать только траты в категории путешествий.
Пример (без учета налогов):
Вы купили на 100к грн продуктов и получили 5000 грн бонусами.
После вы купили на 5к грн билет на самолет и на 5к опять в супермаркете.
Так вот бонусами сможете погасить только 5к за билет.
Смысл карты есть только для тех, кто ездит в отпуск более 1 раза в год или часто передвигается по стране.
Stringer написав: Menwyy написав:
@Alfa_Bank,
На каких условиях можно перейти с Максимки на Альфа тревел с сохранением лимита?
А что там такого кошерного? Я правильно понимаю, что начисляются мили, которые можно потратить только на мау?
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Додано: Пон 10 гру, 2018 21:44
Stringer написав:
Я правильно понимаю, что начисляются мили, которые можно потратить только на мау?
стоит обратить внимание, что программа лояльности МАУ становится всё хуже и хуже, например с конца ноября милями уже нельзя оплатить багаж и многое другое...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
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