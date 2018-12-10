RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6483648464856486

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 932
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
146
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
257
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 932
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 22:00

  Alfa_Bank написав:
  clientage написав:Alfa_Bank, а можно уже закрыв одну из двух моих кредиток перенести её кредлимит на оставшуюся? Шо для этого нуна?

clientage, подать заявку на перенесение кредитного лимита с 1й карты на 2ю возможно через Контакт-Центр или отделение банка. Но при условии отсутствия задолженности на 1й карте.


стоп.
а вторую карту при этом закроют? или она останется с нулевым лимитом?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 35460
З нами з: 06.08.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 5643 раз.
 
Профіль
9
4
2
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 22:03

  IMPRINTER написав:
  Alfa_Bank написав:
  clientage написав:Alfa_Bank, а можно уже закрыв одну из двух моих кредиток перенести её кредлимит на оставшуюся? Шо для этого нуна?

clientage, подать заявку на перенесение кредитного лимита с 1й карты на 2ю возможно через Контакт-Центр или отделение банка. Но при условии отсутствия задолженности на 1й карте.


стоп.
а вторую карту при этом закроют? или она останется с нулевым лимитом?

Я думаю, что одну закроют, а на второй поменяется тарифный план.

И назовут это громко - перенос лимита.
curiousobro
 
Повідомлень: 1519
З нами з: 21.07.17
Подякував: 31 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 22:28

Re: Альфа-Банк

  curiousobro написав:Я думаю, что одну закроют, а на второй поменяется тарифный план.

И назовут это громко - перенос лимита.

Так лимиты сумируются?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14061
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1062 раз.
Подякували: 1165 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 22:37

Re: Альфа-Банк

Stringer написав:
  Menwyy написав:Неверно вы поняли. Там фактически кешью с особенностями, а именно: им можно погашать только траты в категории путешествий.

Пример (без учета налогов):

Вы купили на 100к грн продуктов и получили 5000 грн бонусами.

После вы купили на 5к грн билет на самолет и на 5к опять в супермаркете.

Так вот бонусами сможете погасить только 5к за билет.

Смысл карты есть только для тех, кто ездит в отпуск более 1 раза в год или часто передвигается по стране.
Stringer написав:[quote="4522448:Menwyy"]@Alfa_Bank,

На каких условиях можно перейти с Максимки на Альфа тревел с сохранением лимита?

А что там такого кошерного? Я правильно понимаю, что начисляются мили, которые можно потратить только на мау?

Не понял, что неверно понял - на визейр тоже можно потратить эти фантики?[/quote]Главное, чтобы правильный мсс был. 95%, что - можно.
Menwyy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 795
З нами з: 22.12.08
Подякував: 18 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 22:40

Re: Альфа-Банк

Подскажите по рассрочкам плз.

Допустим есть карта с рд 15го числа.

Сегодня я оформляю рассрочку.

15.12 ничего снимать не будут. Первый платеж и комисс ожидается 15.01.

Верно ли я понимаю, что погасив досрочно рассрочку до 15.01 я не заплачу ни копейки процентов и фиксированных комиссий?
Menwyy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 795
З нами з: 22.12.08
Подякував: 18 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6483648464856486
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Goodman, melkh, riwalir, wolt450 і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3304, 3305, 3306
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
33051 4078580
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 гру, 2018 22:26
BBC
А-Банк 1 ... 1110, 1111, 1112
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
11115 1614246
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 гру, 2018 21:53
KIM30
ОТП БАНК 1 ... 557, 558, 559
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
5580 1328079
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 гру, 2018 19:13
klug

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.