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Альфа-Банк
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Додано: Пон 10 гру, 2018 22:00
Alfa_Bank написав: clientage написав:Alfa_Bank
, а можно уже закрыв одну из двух моих кредиток перенести её кредлимит на оставшуюся? Шо для этого нуна?
clientage, подать заявку на перенесение кредитного лимита с 1й карты на 2ю возможно через Контакт-Центр или отделение банка. Но при условии отсутствия задолженности на 1й карте.
стоп.
а вторую карту при этом закроют? или она останется с нулевым лимитом?
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Додано: Пон 10 гру, 2018 22:03
IMPRINTER написав: Alfa_Bank написав: clientage написав:Alfa_Bank
, а можно уже закрыв одну из двух моих кредиток перенести её кредлимит на оставшуюся? Шо для этого нуна?
clientage, подать заявку на перенесение кредитного лимита с 1й карты на 2ю возможно через Контакт-Центр или отделение банка. Но при условии отсутствия задолженности на 1й карте.
стоп.
а вторую карту при этом закроют? или она останется с нулевым лимитом?
Я думаю, что одну закроют, а на второй поменяется тарифный план.
И назовут это громко - перенос лимита.
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curiousobro
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Додано: Пон 10 гру, 2018 22:28
curiousobro написав:
Я думаю, что одну закроют, а на второй поменяется тарифный план.
И назовут это громко - перенос лимита.
Так лимиты сумируются?
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Пон 10 гру, 2018 22:37
Stringer написав: Menwyy написав:
Неверно вы поняли. Там фактически кешью с особенностями, а именно: им можно погашать только траты в категории путешествий.
Пример (без учета налогов):
Вы купили на 100к грн продуктов и получили 5000 грн бонусами.
После вы купили на 5к грн билет на самолет и на 5к опять в супермаркете.
Так вот бонусами сможете погасить только 5к за билет.
Смысл карты есть только для тех, кто ездит в отпуск более 1 раза в год или часто передвигается по стране.
Stringer написав:[quote="4522448:Menwyy"]@Alfa_Bank,
На каких условиях можно перейти с Максимки на Альфа тревел с сохранением лимита?
А что там такого кошерного? Я правильно понимаю, что начисляются мили, которые можно потратить только на мау?
Не понял, что неверно понял - на визейр тоже можно потратить эти фантики?[/quote]Главное, чтобы правильный мсс был. 95%, что - можно.
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Menwyy
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Додано: Пон 10 гру, 2018 22:40
Подскажите по рассрочкам плз.
Допустим есть карта с рд 15го числа.
Сегодня я оформляю рассрочку.
15.12 ничего снимать не будут. Первый платеж и комисс ожидается 15.01.
Верно ли я понимаю, что погасив досрочно рассрочку до 15.01 я не заплачу ни копейки процентов и фиксированных комиссий?
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Menwyy
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