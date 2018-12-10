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Альфа-Банк
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Додано: Пон 10 гру, 2018 22:00
Alfa_Bank написав: clientage написав:Alfa_Bank
, а можно уже закрыв одну из двух моих кредиток перенести её кредлимит на оставшуюся? Шо для этого нуна?
clientage, подать заявку на перенесение кредитного лимита с 1й карты на 2ю возможно через Контакт-Центр или отделение банка. Но при условии отсутствия задолженности на 1й карте.
стоп.
а вторую карту при этом закроют? или она останется с нулевым лимитом?
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Додано: Пон 10 гру, 2018 22:03
IMPRINTER написав: Alfa_Bank написав: clientage написав:Alfa_Bank
, а можно уже закрыв одну из двух моих кредиток перенести её кредлимит на оставшуюся? Шо для этого нуна?
clientage, подать заявку на перенесение кредитного лимита с 1й карты на 2ю возможно через Контакт-Центр или отделение банка. Но при условии отсутствия задолженности на 1й карте.
стоп.
а вторую карту при этом закроют? или она останется с нулевым лимитом?
Я думаю, что одну закроют, а на второй поменяется тарифный план.
И назовут это громко - перенос лимита.
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curiousobro
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Додано: Пон 10 гру, 2018 22:28
curiousobro написав:
Я думаю, что одну закроют, а на второй поменяется тарифный план.
И назовут это громко - перенос лимита.
Так лимиты сумируются?
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Пон 10 гру, 2018 22:37
Stringer написав: Menwyy написав:
Неверно вы поняли. Там фактически кешью с особенностями, а именно: им можно погашать только траты в категории путешествий.
Пример (без учета налогов):
Вы купили на 100к грн продуктов и получили 5000 грн бонусами.
После вы купили на 5к грн билет на самолет и на 5к опять в супермаркете.
Так вот бонусами сможете погасить только 5к за билет.
Смысл карты есть только для тех, кто ездит в отпуск более 1 раза в год или часто передвигается по стране.
Stringer написав:[quote="4522448:Menwyy"]@Alfa_Bank,
На каких условиях можно перейти с Максимки на Альфа тревел с сохранением лимита?
А что там такого кошерного? Я правильно понимаю, что начисляются мили, которые можно потратить только на мау?
Не понял, что неверно понял - на визейр тоже можно потратить эти фантики?[/quote]Главное, чтобы правильный мсс был. 95%, что - можно.
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Menwyy
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Додано: Пон 10 гру, 2018 22:40
Подскажите по рассрочкам плз.
Допустим есть карта с рд 15го числа.
Сегодня я оформляю рассрочку.
15.12 ничего снимать не будут. Первый платеж и комисс ожидается 15.01.
Верно ли я понимаю, что погасив досрочно рассрочку до 15.01 я не заплачу ни копейки процентов и фиксированных комиссий?
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Menwyy
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Додано: Вів 11 гру, 2018 00:30
Stringer написав:
Не понял, что неверно понял - на визейр тоже можно потратить эти фантики?
смотрите список МСС который можно компенсировать за счет накопленных баллов.
вам правильно сказали что это тоже кешью только со своим списком по которому начисляют баллы и куда можно потом начисленное пристроить.
ЗЫ
единственно что мне не нравится в этой программе что по ее условиям банк может в любой момент ее прекратить с аннуляцией начисленных бонусов. а учитывая что бонусы тратятся не каждый день и могут вообще накапливаться чуть ли не год что бы потом компенсировать покупку дорого билета то можно не хило пролететь.
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mephala
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Додано: Вів 11 гру, 2018 00:54
господа, тут есть ФОПы Аллы ? есть пару вопросов в личку ...
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IMPRINTER
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