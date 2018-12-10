Menwyy написав:

Stringer написав: [quote="4522448:Menwyy"]@Alfa_Bank,



На каких условиях можно перейти с Максимки на Альфа тревел с сохранением лимита?

Неверно вы поняли. Там фактически кешью с особенностями, а именно: им можно погашать только траты в категории путешествий.Пример (без учета налогов):Вы купили на 100к грн продуктов и получили 5000 грн бонусами.После вы купили на 5к грн билет на самолет и на 5к опять в супермаркете.Так вот бонусами сможете погасить только 5к за билет.Смысл карты есть только для тех, кто ездит в отпуск более 1 раза в год или часто передвигается по стране.А что там такого кошерного? Я правильно понимаю, что начисляются мили, которые можно потратить только на мау?