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Альфа-Банк
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Додано: Вів 11 гру, 2018 07:31
Alfa_Bank
Полагается ли сорри-бонус за отказ в платежах 08.12 в 16:35 по двум картам альфа-банка и четырех попыток в двух разных POS-териналах (при этом терминалы Укрсоцбанка). Или это теперь будет в порядке вещей и лучше на карты Альфа-банка в будущем не надеятся?
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ol_zy
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Додано: Вів 11 гру, 2018 08:00
Menwyy написав:
Подскажите по рассрочкам плз.
Допустим есть карта с рд 15го числа.
Сегодня я оформляю рассрочку.
15.12 ничего снимать не будут. Первый платеж и комисс ожидается 15.01.
Верно ли я понимаю, что погасив досрочно рассрочку до 15.01 я не заплачу ни копейки процентов и фиксированных комиссий?
Неправильная стратегия. До 15-го осталось 4 дня. Сделать покупку 16-го и тогда будет рассрочка до 15-го февраля. Грейс 60 дней. А так у вас выйдет 34 дня.
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Додано: Вів 11 гру, 2018 08:17
Menwyy написав:
Подскажите по рассрочкам плз.
Допустим есть карта с рд 15го числа.
Сегодня я оформляю рассрочку.
15.12 ничего снимать не будут. Первый платеж и комисс ожидается 15.01.
Верно ли я понимаю, что погасив досрочно рассрочку до 15.01 я не заплачу ни копейки процентов и фиксированных комиссий?
Она пройдёт как покупка в момент погашения, и на 15.01 будет задолженность на эту сумму, и соответственно начислится абонка в 60 грн
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Додано: Вів 11 гру, 2018 08:19
Вроде как уже.
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mephala написав:Вопрос офпреду.
Нам было ранее сказано что сменить тариф по кредитке на тревел сейчас нет возможности. А как мы узнаем когда стало возможным?
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Додано: Вів 11 гру, 2018 08:20
clientage написав:Alfa_Bank, а можно уже закрыв одну из двух моих кредиток перенести её кредлимит на оставшуюся? Шо для этого нуна?
Перестать юзать вторую.Отправлено с моего SM-A300FU через Tapatalk
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Додано: Вів 11 гру, 2018 08:28
ol_zy написав:Alfa_Bank
Полагается ли сорри-бонус за отказ в платежах 08.12 в 16:35 по двум картам альфа-банка и четырех попыток в двух разных POS-териналах (при этом терминалы Укрсоцбанка). Или это теперь будет в порядке вещей и лучше на карты Альфа-банка в будущем не надеятся?
ol_zy, доброе утро. Банк делает все возможное для предотвращения таких ситуаций. Приношу свои извинения за причиненные неудобства
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Додано: Вів 11 гру, 2018 08:34
mephala написав: Alfa_Bank написав: mephala написав:
если я решу закрыть одну из кредиток то можно рассрочки скинуть все на одну карту? (кредлимит позволяет)
mephala, если оформлена рассрочка на карте - перенести лимит с этой карты технической возможности нет.
вы немного меня не поняли. я не хочу переносить лимит. я хочу долг с одной карты (включая рассрочки) перенести на другую карту. и первую карту просто закрыть.
меня такой технологический момент интересовал возможен ли.
ЗЫ
если бы банк давал при переходе с одного тарифа на тревел приветственные 50К бонусов то я бы и не морочился с закрытием старой карты и открытием новой. но мы не знаем легких путей =)
mephala, к сожалению, такая процедура на данный момент в банке не предусмотрена.
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