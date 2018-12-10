Alfa_Bank Полагается ли сорри-бонус за отказ в платежах 08.12 в 16:35 по двум картам альфа-банка и четырех попыток в двух разных POS-териналах (при этом терминалы Укрсоцбанка). Или это теперь будет в порядке вещей и лучше на карты Альфа-банка в будущем не надеятся?
ol_zy написав:Alfa_Bank Полагается ли сорри-бонус за отказ в платежах 08.12 в 16:35 по двум картам альфа-банка и четырех попыток в двух разных POS-териналах (при этом терминалы Укрсоцбанка). Или это теперь будет в порядке вещей и лучше на карты Альфа-банка в будущем не надеятся?
ol_zy, доброе утро. Банк делает все возможное для предотвращения таких ситуаций. Приношу свои извинения за причиненные неудобства
mephala написав:если я решу закрыть одну из кредиток то можно рассрочки скинуть все на одну карту? (кредлимит позволяет)
mephala, если оформлена рассрочка на карте - перенести лимит с этой карты технической возможности нет.
вы немного меня не поняли. я не хочу переносить лимит. я хочу долг с одной карты (включая рассрочки) перенести на другую карту. и первую карту просто закрыть. меня такой технологический момент интересовал возможен ли.
ЗЫ если бы банк давал при переходе с одного тарифа на тревел приветственные 50К бонусов то я бы и не морочился с закрытием старой карты и открытием новой. но мы не знаем легких путей =)
mephala, к сожалению, такая процедура на данный момент в банке не предусмотрена.
Прочитал несколько последних страниц и понял что годы идут, но ничего не меняется... все тот-же ИБ работающий в режиме 7/24, все те-же обещания принять к сведению и работать в этом направлении... и все те-же замудренные тарифы со звездочками возле каждого второго пункта на 5 страниц. Вот вроде и интересные карточные продукты предлагают, но после всего этого желание ими пользоваться отпадает напрочь
proftpd66 написав:"куда" и почему оно конвертило???
Про это где-то написано? Более важный вопрос: 2) Есть ли двойная конвертация, если платить гривной на зарубежный сайтах?
1% за конвертацію по пакетним картам, якщо валюта списання відрізняється від валюти карти згідно пункта 9 "Тарифів по пакетам банківських послуг". На закордонних сайтах без конвертації тільки валютні карти або згадана вами кредитка або зменшений відсоток по кеш'ю))
я пользуюсь порезанной картой которую, раньше порезал
Что за бредовая переконвертация при покупке в интернете? Вы что с дуба упали?
Этого бреда нету на кредитной карте!!! "куда" и почему оно конвертило???
Про это где-то написано??
В принципе фиг с ней, ~200-300грн за конвертация заплатил и 280грн бонусов (28к)
Более важный вопрос: 2) Есть ли двойная конвертация, если платить гривной на зарубежный сайтах?
(Если случайется часто, так как настройки настроенные чтобы все конвертило в доллары)
proftpd66, доброе утро. На данный момент многие сайты предлагают клиенту сразу же выводить стоимость товара в валюте той страны, в которой клиент находится. При этом международные интернет-магазины зарегистрированы не на территории Украины и все счета от таких организация конвертируются международной платежной системой в доллар. После чего именно сумма в долларах выставляется к оплате в Банк. Комиссия за конвертацию предусмотрена при выполнении операции, если валюта транзакции/операции отличается от валюты карточного счета. Размер комиссии указан в тарифах карты.