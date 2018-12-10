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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6485648664876488>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 932
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
146
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
257
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 932
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 07:31

Alfa_Bank
Полагается ли сорри-бонус за отказ в платежах 08.12 в 16:35 по двум картам альфа-банка и четырех попыток в двух разных POS-териналах (при этом терминалы Укрсоцбанка). Или это теперь будет в порядке вещей и лучше на карты Альфа-банка в будущем не надеятся?
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 08:00

  Menwyy написав:Подскажите по рассрочкам плз.

Допустим есть карта с рд 15го числа.

Сегодня я оформляю рассрочку.

15.12 ничего снимать не будут. Первый платеж и комисс ожидается 15.01.

Верно ли я понимаю, что погасив досрочно рассрочку до 15.01 я не заплачу ни копейки процентов и фиксированных комиссий?


Неправильная стратегия. До 15-го осталось 4 дня. Сделать покупку 16-го и тогда будет рассрочка до 15-го февраля. Грейс 60 дней. А так у вас выйдет 34 дня.
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VLADPn
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 08:17

  Menwyy написав:Подскажите по рассрочкам плз.

Допустим есть карта с рд 15го числа.

Сегодня я оформляю рассрочку.

15.12 ничего снимать не будут. Первый платеж и комисс ожидается 15.01.

Верно ли я понимаю, что погасив досрочно рассрочку до 15.01 я не заплачу ни копейки процентов и фиксированных комиссий?

Она пройдёт как покупка в момент погашения, и на 15.01 будет задолженность на эту сумму, и соответственно начислится абонка в 60 грн
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 08:19

Re: Альфа-Банк

Вроде как уже.
mephala написав:Вопрос офпреду.
Нам было ранее сказано что сменить тариф по кредитке на тревел сейчас нет возможности. А как мы узнаем когда стало возможным?


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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 08:20

Re: Альфа-Банк

clientage написав:Alfa_Bank, а можно уже закрыв одну из двух моих кредиток перенести её кредлимит на оставшуюся? Шо для этого нуна?
Перестать юзать вторую.

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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 08:28

  ol_zy написав:Alfa_Bank
Полагается ли сорри-бонус за отказ в платежах 08.12 в 16:35 по двум картам альфа-банка и четырех попыток в двух разных POS-териналах (при этом терминалы Укрсоцбанка). Или это теперь будет в порядке вещей и лучше на карты Альфа-банка в будущем не надеятся?

ol_zy, доброе утро. Банк делает все возможное для предотвращения таких ситуаций. Приношу свои извинения за причиненные неудобства :oops:
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 08:34

  mephala написав:
  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:если я решу закрыть одну из кредиток то можно рассрочки скинуть все на одну карту? (кредлимит позволяет)

mephala, если оформлена рассрочка на карте - перенести лимит с этой карты технической возможности нет.

вы немного меня не поняли. я не хочу переносить лимит. я хочу долг с одной карты (включая рассрочки) перенести на другую карту. и первую карту просто закрыть.
меня такой технологический момент интересовал возможен ли.

ЗЫ
если бы банк давал при переходе с одного тарифа на тревел приветственные 50К бонусов то я бы и не морочился с закрытием старой карты и открытием новой. но мы не знаем легких путей =)

mephala, к сожалению, такая процедура на данный момент в банке не предусмотрена.
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 08:51

Альфа-Банк

Прочитал несколько последних страниц и понял что годы идут, но ничего не меняется... все тот-же ИБ работающий в режиме 7/24, все те-же обещания принять к сведению и работать в этом направлении... и все те-же замудренные тарифы со звездочками возле каждого второго пункта на 5 страниц.
Вот вроде и интересные карточные продукты предлагают, но после всего этого желание ими пользоваться отпадает напрочь :(
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 08:56

Re: Альфа-Банк

proftpd66 написав:"куда" и почему оно конвертило???

Про это где-то написано?
Более важный вопрос:
2) Есть ли двойная конвертация, если платить гривной на зарубежный сайтах?

1% за конвертацію по пакетним картам, якщо валюта списання відрізняється від валюти карти згідно пункта 9 "Тарифів по пакетам банківських послуг".
На закордонних сайтах без конвертації тільки валютні карти або згадана вами кредитка або зменшений відсоток по кеш'ю))
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 09:04

  proftpd66 написав:1)
Зображення
https://monosnap.com/image/rWADpS10s9OP ... gF4HokNoJ3

я пользуюсь порезанной картой :) которую, раньше порезал :)

Что за бредовая переконвертация при покупке в интернете? :) Вы что с дуба упали?

Этого бреда нету на кредитной карте!!!
"куда" и почему оно конвертило???

Про это где-то написано??

В принципе фиг с ней, ~200-300грн за конвертация заплатил и 280грн бонусов (28к) :)


Более важный вопрос:
2) Есть ли двойная конвертация, если платить гривной на зарубежный сайтах?

(Если случайется часто, так как настройки настроенные чтобы все конвертило в доллары)

proftpd66, доброе утро. На данный момент многие сайты предлагают клиенту сразу же выводить стоимость товара в валюте той страны, в которой клиент находится. При этом международные интернет-магазины зарегистрированы не на территории Украины и все счета от таких организация конвертируются международной платежной системой в доллар. После чего именно сумма в долларах выставляется к оплате в Банк. Комиссия за конвертацию предусмотрена при выполнении операции, если валюта транзакции/операции отличается от валюты карточного счета. Размер комиссии указан в тарифах карты.
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