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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 гру, 2018 09:10
mephala написав: Alfa_Bank написав: clientage написав:Alfa_Bank
, а можно уже закрыв одну из двух моих кредиток перенести её кредлимит на оставшуюся? Шо для этого нуна?
clientage, подать заявку на перенесение кредитного лимита с 1й карты на 2ю возможно через Контакт-Центр или отделение банка. Но при условии отсутствия задолженности на 1й карте.
лимиты проссумируются или заместится?
mephala, доброе утро. Лимиты будут суммированы.
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Додано: Вів 11 гру, 2018 09:12
BBC написав: curiousobro написав:
Я думаю, что одну закроют, а на второй поменяется тарифный план.
И назовут это громко - перенос лимита.
Так лимиты сумируются?
BBC, доброе утро. Лимиты будут суммированы.
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Додано: Вів 11 гру, 2018 09:21
IMPRINTER написав: Alfa_Bank написав: clientage написав:Alfa_Bank
, а можно уже закрыв одну из двух моих кредиток перенести её кредлимит на оставшуюся? Шо для этого нуна?
clientage, подать заявку на перенесение кредитного лимита с 1й карты на 2ю возможно через Контакт-Центр или отделение банка. Но при условии отсутствия задолженности на 1й карте.
стоп.
а вторую карту при этом закроют? или она останется с нулевым лимитом?
IMPRINTER, доброе утро. Карта автоматически не закрывается, закрывает карту сам клиент.
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Додано: Вів 11 гру, 2018 09:50
Alfa_Bank написав: BBC написав: curiousobro написав:
Я думаю, что одну закроют, а на второй поменяется тарифный план.
И назовут это громко - перенос лимита.
Так лимиты сумируются?
BBC, доброе утро. Лимиты будут суммированы.
Спасибо. Предлтжение интересное, по окончанию рассрочек воспользуюсь.
Щось мені з ТАС "щастить"
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