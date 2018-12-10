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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6485648664876488

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 932
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
146
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
257
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 932
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 09:10

  mephala написав:
  Alfa_Bank написав:
  clientage написав:Alfa_Bank, а можно уже закрыв одну из двух моих кредиток перенести её кредлимит на оставшуюся? Шо для этого нуна?

clientage, подать заявку на перенесение кредитного лимита с 1й карты на 2ю возможно через Контакт-Центр или отделение банка. Но при условии отсутствия задолженности на 1й карте.

лимиты проссумируются или заместится?

mephala, доброе утро. Лимиты будут суммированы.
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 09:12

  BBC написав:
  curiousobro написав:Я думаю, что одну закроют, а на второй поменяется тарифный план.

И назовут это громко - перенос лимита.

Так лимиты сумируются?

BBC, доброе утро. Лимиты будут суммированы.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 5241
З нами з: 18.02.13
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Подякували: 412 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 09:21

  IMPRINTER написав:
  Alfa_Bank написав:
  clientage написав:Alfa_Bank, а можно уже закрыв одну из двух моих кредиток перенести её кредлимит на оставшуюся? Шо для этого нуна?

clientage, подать заявку на перенесение кредитного лимита с 1й карты на 2ю возможно через Контакт-Центр или отделение банка. Но при условии отсутствия задолженности на 1й карте.


стоп.
а вторую карту при этом закроют? или она останется с нулевым лимитом?

IMPRINTER, доброе утро. Карта автоматически не закрывается, закрывает карту сам клиент.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 09:50

  Alfa_Bank написав:
  BBC написав:
  curiousobro написав:Я думаю, что одну закроют, а на второй поменяется тарифный план.

И назовут это громко - перенос лимита.

Так лимиты сумируются?

BBC, доброе утро. Лимиты будут суммированы.

Спасибо. Предлтжение интересное, по окончанию рассрочек воспользуюсь.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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  #<1 ... 6485648664876488
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