RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6486648764886489>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 932
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
146
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
257
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 932
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 09:10

  mephala написав:
  Alfa_Bank написав:
  clientage написав:Alfa_Bank, а можно уже закрыв одну из двух моих кредиток перенести её кредлимит на оставшуюся? Шо для этого нуна?

clientage, подать заявку на перенесение кредитного лимита с 1й карты на 2ю возможно через Контакт-Центр или отделение банка. Но при условии отсутствия задолженности на 1й карте.

лимиты проссумируются или заместится?

mephala, доброе утро. Лимиты будут суммированы.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 5241
З нами з: 18.02.13
Подякував: 45 раз.
Подякували: 412 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 09:12

  BBC написав:
  curiousobro написав:Я думаю, что одну закроют, а на второй поменяется тарифный план.

И назовут это громко - перенос лимита.

Так лимиты сумируются?

BBC, доброе утро. Лимиты будут суммированы.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 5241
З нами з: 18.02.13
Подякував: 45 раз.
Подякували: 412 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 09:21

  IMPRINTER написав:
  Alfa_Bank написав:
  clientage написав:Alfa_Bank, а можно уже закрыв одну из двух моих кредиток перенести её кредлимит на оставшуюся? Шо для этого нуна?

clientage, подать заявку на перенесение кредитного лимита с 1й карты на 2ю возможно через Контакт-Центр или отделение банка. Но при условии отсутствия задолженности на 1й карте.


стоп.
а вторую карту при этом закроют? или она останется с нулевым лимитом?

IMPRINTER, доброе утро. Карта автоматически не закрывается, закрывает карту сам клиент.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 5241
З нами з: 18.02.13
Подякував: 45 раз.
Подякували: 412 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 09:50

  Alfa_Bank написав:
  BBC написав:
  curiousobro написав:Я думаю, что одну закроют, а на второй поменяется тарифный план.

И назовут это громко - перенос лимита.

Так лимиты сумируются?

BBC, доброе утро. Лимиты будут суммированы.

Спасибо. Предлтжение интересное, по окончанию рассрочек воспользуюсь.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14062
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1062 раз.
Подякували: 1165 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 10:25

Apple Pay стає доступним держателям карток Альфа-Банку Україна
добавил уже карту в кошелек, плохо что плюшек никаких не предлагают(
VetalUA
Аватар користувача
 
Повідомлень: 879
З нами з: 30.09.13
Подякував: 53 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 11:26

Альфа - ВОР!

Перевёл себе с мони деньги на дебетную карту, чтобы снять в банкомате, получил пуш от мони, что деньги ушли, проверил в приложении альфы, что деньги пришли, спокойно пошёл и снял. По МАБу и по приложению состояние счёта после снятия было "0" и в минус ни разу не уходило ни в день снятия, ни на следующий день, ни через день. Всё время "0" и никакой задолженности, а спустя 2 недели при поступлении денег на карту Альфа моментально сняла с меня плату "за несанкционированный овердрафт". При этом отсутствие даже дня задолженности по карте в МАБе, приложении и при проверке счёта в банкомате ни разу этих воров не смущает. Типа "задолженность возникла в результате технических особенностей, по этим же особенностям мы вам её не показывали, но деньги с вас спишем".
Альфа-банк - ты мерзкий и наглый вор. Народ, будьте бдительны и не попадитесь на на это мошенничество. Похоже, дела у банка совсем плохи, если перешли на откровенное воровство.

PS: Верх наглости: по версии поддержки состояние счёта по МАБу, приложению и данные в банкомате не являются состоянием счёта. Чтобы проверить состояние счёта поддержка предлагает генерировать выписку в МАБе и смотреть остаток там. Типа, только генерированная выписка содержит реальный баланс, а все остальные данные -только видимость и им верить нельзя. WTF? :evil:
Востаннє редагувалось Gas в Вів 11 гру, 2018 11:35, всього редагувалось 1 раз.
Число зверя - 9,99
Gas
Аватар користувача
 
Повідомлень: 483
З нами з: 24.10.14
Подякував: 7 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 11:29

  Alfa_Bank написав:
  proftpd66 написав:1)

https://monosnap.com/image/rWADpS10s9OP ... gF4HokNoJ3

я пользуюсь порезанной картой :) которую, раньше порезал :)

Что за бредовая переконвертация при покупке в интернете? :) Вы что с дуба упали?

Этого бреда нету на кредитной карте!!!
"куда" и почему оно конвертило???

Про это где-то написано??

В принципе фиг с ней, ~200-300грн за конвертация заплатил и 280грн бонусов (28к) :)


Более важный вопрос:
2) Есть ли двойная конвертация, если платить гривной на зарубежный сайтах?

(Если случайется часто, так как настройки настроенные чтобы все конвертило в доллары)

proftpd66, доброе утро. На данный момент многие сайты предлагают клиенту сразу же выводить стоимость товара в валюте той страны, в которой клиент находится. При этом международные интернет-магазины зарегистрированы не на территории Украины и все счета от таких организация конвертируются международной платежной системой в доллар. После чего именно сумма в долларах выставляется к оплате в Банк. Комиссия за конвертацию предусмотрена при выполнении операции, если валюта транзакции/операции отличается от валюты карточного счета. Размер комиссии указан в тарифах карты.


Спасибо.
Более важный вопрос:
2) Есть ли двойная конвертация, если платить гривной на зарубежный сайтах , которые, принимают гривневые кары и гривны?

Если на сайте гривны и карта гривневая, то будет ли двойная конвертация?

(У Всех банка есть она)


3) Если платить долларами с помощью долларовой картой, то этот бонус cashback'U, так же будет?
Востаннє редагувалось proftpd66 в Вів 11 гру, 2018 11:45, всього редагувалось 1 раз.
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 316
З нами з: 22.12.16
Подякував: 49 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 11:38

  Gas написав:Перевёл себе с мони деньги на дебетную карту, чтобы снять в банкомате, получил пуш от мони, что деньги ушли, проверил в приложении альфы, что деньги пришли, спокойно пошёл и снял. По МАБу и по приложению состояние счёта после снятия было "0" и в минус ни разу не уходило ни в день снятия, ни на следующий день, ни через день. Всё время "0" и никакой задолженности, а спустя 2 недели при поступлении денег на карту Альфа моментально сняла с меня плату "за несанкционированный овердрафт". При этом отсутствие даже дня задолженности по карте в МАБе, приложении и при проверке счёта в банкомате ни разу этих воров не смущает. Типа "задолженность возникла в результате технических особенностей, по этим же особенностям мы вам её не показывали, но деньги с вас спишем".
Альфа-банк - ты мерзкий и наглый вор. Народ, будьте бдительны и не попадитесь на на это мошенничество. Похоже, дела у банка совсем плохи, если перешли на откровенное воровство.

PS: Верх наглости: по версии поддержки состояние счёта по МАБу, приложению и данные в банкомате не являются состоянием счёта. Чтобы проверить состояние счёта поддержка предлагает генерировать выписку в МАБе и смотреть остаток там. Типа, только генерированная выписка содержит реальный баланс, а все остальные данные -только видимость и им верить нельзя. WTF? :evil:

О, ещё один школьник, которого "не интересуют технические ньюансы" :mrgreen: и главное, с такими же манерами базарного торговца
Stringer
 
Повідомлень: 8651
З нами з: 23.01.13
Подякував: 256 раз.
Подякували: 1199 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 11:41

Re: Альфа-Банк

  Gas написав:Перевёл себе с мони деньги на дебетную карту, чтобы снять в банкомате, получил пуш от мони, что деньги ушли, проверил в приложении альфы, что деньги пришли, спокойно пошёл и снял. По МАБу и по приложению состояние счёта после снятия было "0" и в минус ни разу не уходило ни в день снятия, ни на следующий день, ни через день. Всё время "0" и никакой задолженности, а спустя 2 недели при поступлении денег на карту Альфа моментально сняла с меня плату "за несанкционированный овердрафт"

Упс. Это плохо. Очень плохо.
Раньше по дебеткам теховер был бесплатным.
О какой карте идет речь ?
Хотелось бы услышать комментарии Юли
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
mustbe
 
Повідомлень: 934
З нами з: 27.12.17
Подякував: 48 раз.
Подякували: 113 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 11:43

  Gas написав:Перевёл себе с мони деньги на дебетную карту, чтобы снять в банкомате, получил

А шо за карта или пакет у вас в Альфе?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 26731
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2126 раз.
Подякували: 3076 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 6486648764886489>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: бульбик, Ferlakur, Google Adsense [Bot], IBM, kostya77, lel, proftpd66, PUnder, Stringer, vitaliy1111, vollena71, Квесторе_поверніться, Вкладчик1234 і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3304, 3305, 3306
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
33057 4079322
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 гру, 2018 12:00
бульбик
Sky Bank (РЕГІОН-БАНК) 1 ... 13, 14, 15
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 18:08
142 16783
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 гру, 2018 11:45
clientage
Банк Глобус 1 ... 416, 417, 418
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
4171 574781
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 гру, 2018 10:57
Vorlon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (64889)
11.12.2018 12:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.