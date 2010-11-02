Додано: Вів 11 гру, 2018 11:26

дебетную

Перевёл себе с мони деньги накарту, чтобы снять в банкомате, получил пуш от мони, что деньги ушли, проверил в приложении альфы, что деньги пришли, спокойно пошёл и снял. По МАБу и по приложению состояние счёта после снятия было "0" и в минус ни разу не уходило ни в день снятия, ни на следующий день, ни через день. Всё время "0" и никакой задолженности, а спустя 2 недели при поступлении денег на карту Альфа моментально сняла с меня плату "за несанкционированный овердрафт". При этом отсутствие даже дня задолженности по карте в МАБе, приложении и при проверке счёта в банкомате ни разу этих воров не смущает. Типа "задолженность возникла в результате технических особенностей, по этим же особенностям мы вам её не показывали, но деньги с вас спишем".Альфа-банк - ты мерзкий и наглый вор. Народ, будьте бдительны и не попадитесь на на это мошенничество. Похоже, дела у банка совсем плохи, если перешли на откровенное воровство.PS: Верх наглости: по версии поддержки состояние счёта по МАБу, приложению и данные в банкомате не являются состоянием счёта. Чтобы проверить состояние счёта поддержка предлагает генерировать выписку в МАБе и смотреть остаток там. Типа, только генерированная выписка содержит реальный баланс, а все остальные данные -только видимость и им верить нельзя. WTF?