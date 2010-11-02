Перевёл себе с мони деньги на дебетную карту, чтобы снять в банкомате, получил пуш от мони, что деньги ушли, проверил в приложении альфы, что деньги пришли, спокойно пошёл и снял. По МАБу и по приложению состояние счёта после снятия было "0" и в минус ни разу не уходило ни в день снятия, ни на следующий день, ни через день. Всё время "0" и никакой задолженности, а спустя 2 недели при поступлении денег на карту Альфа моментально сняла с меня плату "за несанкционированный овердрафт". При этом отсутствие даже дня задолженности по карте в МАБе, приложении и при проверке счёта в банкомате ни разу этих воров не смущает. Типа "задолженность возникла в результате технических особенностей, по этим же особенностям мы вам её не показывали, но деньги с вас спишем". Альфа-банк - ты мерзкий и наглый вор. Народ, будьте бдительны и не попадитесь на на это мошенничество. Похоже, дела у банка совсем плохи, если перешли на откровенное воровство.
PS: Верх наглости: по версии поддержки состояние счёта по МАБу, приложению и данные в банкомате не являются состоянием счёта. Чтобы проверить состояние счёта поддержка предлагает генерировать выписку в МАБе и смотреть остаток там. Типа, только генерированная выписка содержит реальный баланс, а все остальные данные -только видимость и им верить нельзя. WTF?
Востаннє редагувалось Gas в Вів 11 гру, 2018 11:35, всього редагувалось 1 раз.
я пользуюсь порезанной картой которую, раньше порезал
Что за бредовая переконвертация при покупке в интернете? Вы что с дуба упали?
Этого бреда нету на кредитной карте!!! "куда" и почему оно конвертило???
Про это где-то написано??
В принципе фиг с ней, ~200-300грн за конвертация заплатил и 280грн бонусов (28к)
Более важный вопрос: 2) Есть ли двойная конвертация, если платить гривной на зарубежный сайтах?
(Если случайется часто, так как настройки настроенные чтобы все конвертило в доллары)
proftpd66, доброе утро. На данный момент многие сайты предлагают клиенту сразу же выводить стоимость товара в валюте той страны, в которой клиент находится. При этом международные интернет-магазины зарегистрированы не на территории Украины и все счета от таких организация конвертируются международной платежной системой в доллар. После чего именно сумма в долларах выставляется к оплате в Банк. Комиссия за конвертацию предусмотрена при выполнении операции, если валюта транзакции/операции отличается от валюты карточного счета. Размер комиссии указан в тарифах карты.
Спасибо. Более важный вопрос: 2) Есть ли двойная конвертация, если платить гривной на зарубежный сайтах , которые, принимают гривневые кары и гривны?
Если на сайте гривны и карта гривневая, то будет ли двойная конвертация?
(У Всех банка есть она)
3) Если платить долларами с помощью долларовой картой, то этот бонус cashback'U, так же будет?
Востаннє редагувалось proftpd66 в Вів 11 гру, 2018 11:45, всього редагувалось 1 раз.
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
Gas написав:Перевёл себе с мони деньги на дебетную карту, чтобы снять в банкомате, получил пуш от мони, что деньги ушли, проверил в приложении альфы, что деньги пришли, спокойно пошёл и снял. По МАБу и по приложению состояние счёта после снятия было "0" и в минус ни разу не уходило ни в день снятия, ни на следующий день, ни через день. Всё время "0" и никакой задолженности, а спустя 2 недели при поступлении денег на карту Альфа моментально сняла с меня плату "за несанкционированный овердрафт". При этом отсутствие даже дня задолженности по карте в МАБе, приложении и при проверке счёта в банкомате ни разу этих воров не смущает. Типа "задолженность возникла в результате технических особенностей, по этим же особенностям мы вам её не показывали, но деньги с вас спишем". Альфа-банк - ты мерзкий и наглый вор. Народ, будьте бдительны и не попадитесь на на это мошенничество. Похоже, дела у банка совсем плохи, если перешли на откровенное воровство.
PS: Верх наглости: по версии поддержки состояние счёта по МАБу, приложению и данные в банкомате не являются состоянием счёта. Чтобы проверить состояние счёта поддержка предлагает генерировать выписку в МАБе и смотреть остаток там. Типа, только генерированная выписка содержит реальный баланс, а все остальные данные -только видимость и им верить нельзя. WTF?
О, ещё один школьник, которого "не интересуют технические ньюансы" и главное, с такими же манерами базарного торговца
Gas написав:Перевёл себе с мони деньги на дебетную карту, чтобы снять в банкомате, получил пуш от мони, что деньги ушли, проверил в приложении альфы, что деньги пришли, спокойно пошёл и снял. По МАБу и по приложению состояние счёта после снятия было "0" и в минус ни разу не уходило ни в день снятия, ни на следующий день, ни через день. Всё время "0" и никакой задолженности, а спустя 2 недели при поступлении денег на карту Альфа моментально сняла с меня плату "за несанкционированный овердрафт"
Упс. Это плохо. Очень плохо. Раньше по дебеткам теховер был бесплатным. О какой карте идет речь ? Хотелось бы услышать комментарии Юли