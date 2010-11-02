Gas написав:Перевёл себе с мони деньги на дебетную карту, чтобы снять в банкомате, получил пуш от мони, что деньги ушли, проверил в приложении альфы, что деньги пришли, спокойно пошёл и снял. По МАБу и по приложению состояние счёта после снятия было "0" и в минус ни разу не уходило ни в день снятия, ни на следующий день, ни через день. Всё время "0" и никакой задолженности, а спустя 2 недели при поступлении денег на карту Альфа моментально сняла с меня плату "за несанкционированный овердрафт"
Упс. Это плохо. Очень плохо. Раньше по дебеткам теховер был бесплатным. О какой карте идет речь ? Хотелось бы услышать комментарии Юли
Ну так ещё пару таких хамских истерик, и алла всех начнёт жарить за овер ... Нет чтобы уважительно попросить помощи у представителя и разобраться ... их хамас что ли воспитывал?!
Так по пакетних овер не рахують. Ні? Мають вернути овер взад.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Так по пакетних овер не рахують. Ні? Мають вернути овер взад.
Да разве ж из этого потока овна понятно - что за карта, какой пакет, чей банкомат?
Можна зрозуміти клієнта...тихесенько овер списали ...
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Gas написав:Перевёл себе с мони деньги на дебетную карту, чтобы снять в банкомате, получил пуш от мони, что деньги ушли, проверил в приложении альфы, что деньги пришли, спокойно пошёл и снял. По МАБу и по приложению состояние счёта после снятия было "0" и в минус ни разу не уходило ни в день снятия, ни на следующий день, ни через день. Всё время "0" и никакой задолженности, а спустя 2 недели при поступлении денег на карту Альфа моментально сняла с меня плату "за несанкционированный овердрафт"
Упс. Это плохо. Очень плохо. Раньше по дебеткам теховер был бесплатным. О какой карте идет речь ? Хотелось бы услышать комментарии Юли
Карта "зеро". В поддержку написал спокойно, хотя этот чат в приложении удава из себя выведет. Отваливается через 2 минуты, пока оператор просит подождать. С 5 раза удалось оставить заявку. А сегодня получил смс, типа всё норм, вас ограбили честно. А оператор на тёплой (до которого, достучаться тоже нервы нужно иметь) начал рассказывать про технический овер, которого нигде не видно и о котором можно только догадываться, но по которому мне хорошо вжарили. При этом если бы я хоть где-то мог увидеть, что по карте есть задолженность, я бы её моментально погасил, но нет. Задолженность образовалать по техническим причинам и нигде не показывалась. Повторяю, проверял каждый день в мабе и приложении, а в день, когда, типа, образовалась задолженность, проверял ещё и в банкомате. Ни разу ни в одном месте мне задолженность не показали.
Востаннє редагувалось Gas в Вів 11 гру, 2018 12:03, всього редагувалось 1 раз.
Gas написав:Карта "зеро". В поддержку написал спокойно, хотя этот чат в приложении удава из себя выведет. Отваливается через 2 минуты, пока оператор просит подождать. С 5 раза удалось оставить заявку.
Зачем было мучиться пять раз. Я фишку с двух просек, и никогда чатом в аппликухе больше не пользуюсь. Звонки на 0-800 бесплатные же. Тех. овера нет только по пакетным картам, так что с Зеро вы попали. Согласно тарифов, увы.
Gas написав:Перевёл себе с мони деньги на дебетную карту, чтобы снять в банкомате, получил пуш от мони, что деньги ушли, проверил в приложении альфы, что деньги пришли, спокойно пошёл и снял. По МАБу и по приложению состояние счёта после снятия было "0" и в минус ни разу не уходило ни в день снятия, ни на следующий день, ни через день. Всё время "0" и никакой задолженности, а спустя 2 недели при поступлении денег на карту Альфа моментально сняла с меня плату "за несанкционированный овердрафт"
Упс. Это плохо. Очень плохо. Раньше по дебеткам теховер был бесплатным. О какой карте идет речь ? Хотелось бы услышать комментарии Юли
Карта "зеро". В поддержку написал спокойно, хотя этот чат в приложении удава из себя выведет. Отваливается через 2 минуты, пока оператор просит подождать. С 5 раза удалось оставить заявку. А сегодня получил смс, типа всё норм, вас ограбили честно. А оператор на тёплой (до которого, достучаться тоже нервы нужно иметь) начал рассказывать про технический овер, которого нигде не видно и о котором можно только догадываться, но по которому мне хорошо вжарили.
могу посоветовать Ощад. Он блочит временно 1-2%, работает как часики
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847