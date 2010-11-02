Додано: Вів 11 гру, 2018 11:58

mustbe написав: Gas написав: Перевёл себе с мони деньги на дебетную карту, чтобы снять в банкомате, получил пуш от мони, что деньги ушли, проверил в приложении альфы, что деньги пришли, спокойно пошёл и снял. По МАБу и по приложению состояние счёта после снятия было "0" и в минус ни разу не уходило ни в день снятия, ни на следующий день, ни через день. Всё время "0" и никакой задолженности, а спустя 2 недели при поступлении денег на карту Альфа моментально сняла с меня плату "за несанкционированный овердрафт" Перевёл себе с мони деньги на дебетную карту, чтобы снять в банкомате, получил пуш от мони, что деньги ушли, проверил в приложении альфы, что деньги пришли, спокойно пошёл и снял. По МАБу и по приложению состояние счёта после снятия было "0" и в минус ни разу не уходило ни в день снятия, ни на следующий день, ни через день. Всё время "0" и никакой задолженности, а спустя 2 недели при поступлении денег на карту Альфа моментально сняла с меня плату "за несанкционированный овердрафт"

Упс. Это плохо. Очень плохо.

Раньше по дебеткам теховер был бесплатным.

О какой карте идет речь ?

Хотелось бы услышать комментарии Юли Упс. Это плохо. Очень плохо.Раньше по дебеткам теховер был бесплатным.О какой карте идет речь ?Хотелось бы услышать комментарии Юли

нигде

Карта "зеро".В поддержку написал спокойно, хотя этот чат в приложении удава из себя выведет. Отваливается через 2 минуты, пока оператор просит подождать. С 5 раза удалось оставить заявку. А сегодня получил смс, типа всё норм, вас ограбили честно. А оператор на тёплой (до которого, достучаться тоже нервы нужно иметь) начал рассказывать про технический овер, которого нигде не видно и о котором можно только догадываться, но по которому мне хорошо вжарили.При этом если бы я хоть где-то мог увидеть, что по карте есть задолженность, я бы её моментально погасил, но нет. Задолженность образовалать по техническим причинам ине показывалась. Повторяю, проверял каждый день в мабе и приложении, а в день, когда, типа, образовалась задолженность, проверял ещё и в банкомате. Ни разу ни в одном месте мне задолженность не показали.