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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6486648764886489

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 932
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
146
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
257
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 932
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 11:45

  mustbe написав:
  Gas написав:Перевёл себе с мони деньги на дебетную карту, чтобы снять в банкомате, получил пуш от мони, что деньги ушли, проверил в приложении альфы, что деньги пришли, спокойно пошёл и снял. По МАБу и по приложению состояние счёта после снятия было "0" и в минус ни разу не уходило ни в день снятия, ни на следующий день, ни через день. Всё время "0" и никакой задолженности, а спустя 2 недели при поступлении денег на карту Альфа моментально сняла с меня плату "за несанкционированный овердрафт"

Упс. Это плохо. Очень плохо.
Раньше по дебеткам теховер был бесплатным.
О какой карте идет речь ?
Хотелось бы услышать комментарии Юли

Ну так ещё пару таких хамских истерик, и алла всех начнёт жарить за овер ...
Нет чтобы уважительно попросить помощи у представителя и разобраться ...
их хамас что ли воспитывал?!
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 11:45

Re: Альфа-Банк

  Gas написав:на дебетную карту

Так по пакетних овер не рахують. Ні?
Мають вернути овер взад.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 11:47

  Квесторе_поверніться написав:
  Gas написав:на дебетную карту

Так по пакетних овер не рахують. Ні?
Мають вернути овер взад.

Да разве ж из этого потока овна понятно - что за карта, какой пакет, чей банкомат?
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 11:49

а не грит шо за карта, мож ее и не было :)
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 11:50

  Stringer написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Gas написав:на дебетную карту

Так по пакетних овер не рахують. Ні?
Мають вернути овер взад.

Да разве ж из этого потока овна понятно - что за карта, какой пакет, чей банкомат?

Можна зрозуміти клієнта...тихесенько овер списали ... :(
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 11:54

  Квесторе_поверніться написав:
  Stringer написав:
  Квесторе_поверніться написав:Так по пакетних овер не рахують. Ні?
Мають вернути овер взад.

Да разве ж из этого потока овна понятно - что за карта, какой пакет, чей банкомат?

Можна зрозуміти клієнта...тихесенько овер списали ... :(

Пока непонятно - действительно ли претензии пациента обоснованы, а хамский тон подкреплён реальными аргументами
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 11:58

  mustbe написав:
  Gas написав:Перевёл себе с мони деньги на дебетную карту, чтобы снять в банкомате, получил пуш от мони, что деньги ушли, проверил в приложении альфы, что деньги пришли, спокойно пошёл и снял. По МАБу и по приложению состояние счёта после снятия было "0" и в минус ни разу не уходило ни в день снятия, ни на следующий день, ни через день. Всё время "0" и никакой задолженности, а спустя 2 недели при поступлении денег на карту Альфа моментально сняла с меня плату "за несанкционированный овердрафт"

Упс. Это плохо. Очень плохо.
Раньше по дебеткам теховер был бесплатным.
О какой карте идет речь ?
Хотелось бы услышать комментарии Юли

Карта "зеро".
В поддержку написал спокойно, хотя этот чат в приложении удава из себя выведет. Отваливается через 2 минуты, пока оператор просит подождать. С 5 раза удалось оставить заявку. А сегодня получил смс, типа всё норм, вас ограбили честно. А оператор на тёплой (до которого, достучаться тоже нервы нужно иметь) начал рассказывать про технический овер, которого нигде не видно и о котором можно только догадываться, но по которому мне хорошо вжарили.
При этом если бы я хоть где-то мог увидеть, что по карте есть задолженность, я бы её моментально погасил, но нет. Задолженность образовалать по техническим причинам и нигде не показывалась. Повторяю, проверял каждый день в мабе и приложении, а в день, когда, типа, образовалась задолженность, проверял ещё и в банкомате. Ни разу ни в одном месте мне задолженность не показали.
Востаннє редагувалось Gas в Вів 11 гру, 2018 12:03, всього редагувалось 1 раз.
Число зверя - 9,99
Gas
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 12:01

  Gas написав:Карта "зеро".
В поддержку написал спокойно, хотя этот чат в приложении удава из себя выведет. Отваливается через 2 минуты, пока оператор просит подождать. С 5 раза удалось оставить заявку.

Зачем было мучиться пять раз. Я фишку с двух просек, и никогда чатом в аппликухе больше не пользуюсь. Звонки на 0-800 бесплатные же.
Тех. овера нет только по пакетным картам, так что с Зеро вы попали. Согласно тарифов, увы.
wig
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 12:02

  Gas написав:
  mustbe написав:
  Gas написав:Перевёл себе с мони деньги на дебетную карту, чтобы снять в банкомате, получил пуш от мони, что деньги ушли, проверил в приложении альфы, что деньги пришли, спокойно пошёл и снял. По МАБу и по приложению состояние счёта после снятия было "0" и в минус ни разу не уходило ни в день снятия, ни на следующий день, ни через день. Всё время "0" и никакой задолженности, а спустя 2 недели при поступлении денег на карту Альфа моментально сняла с меня плату "за несанкционированный овердрафт"

Упс. Это плохо. Очень плохо.
Раньше по дебеткам теховер был бесплатным.
О какой карте идет речь ?
Хотелось бы услышать комментарии Юли

Карта "зеро".
В поддержку написал спокойно, хотя этот чат в приложении удава из себя выведет. Отваливается через 2 минуты, пока оператор просит подождать. С 5 раза удалось оставить заявку. А сегодня получил смс, типа всё норм, вас ограбили честно. А оператор на тёплой (до которого, достучаться тоже нервы нужно иметь) начал рассказывать про технический овер, которого нигде не видно и о котором можно только догадываться, но по которому мне хорошо вжарили.


могу посоветовать Ощад. Он блочит временно 1-2%, работает как часики
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 12:03

Re: Альфа-Банк

Ну шо и требовалось доказать, сомневаюсь, что по зарплатным картам нет платы за овер 8)
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