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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 64896490649164926493>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 932
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
146
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
257
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 932
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 12:19

  Stringer написав:
  Gas написав:
  Stringer написав:Ну шо и требовалось доказать, сомневаюсь, что по зарплатным картам нет платы за овер 8)

Если есть овер, почему я его нигде не могу увидеть?

Потому что его вам нигде показывают, многие банки его не показывают, но это как суслик...,
вы же не потрудились изучить тарифы и регламент зачисления средств на карту


https://alfabank.ua/upload/Zero_new.pdf

И где там написано про технический овердрафт? :)

На Комфорте и Кредитной Максимуме, еще пока не было овердрафта :)
Востаннє редагувалось proftpd66 в Вів 11 гру, 2018 12:20, всього редагувалось 1 раз.
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 12:20

Re: Альфа-Банк

Получил новостную рассылку от банка 3-04-18
По обмену карт на бесконтактные

Только в декабре, бесплатно поменяйте свою "обычную" карту на бесконтактную. По вопросам перевыпуска обращайтесь в отделение Банка 
Сегодня обратился в банк, и получил отказ, так как акция не весь декабрь, а только 3-4 декабря была и уже обмена нет, почему банк об этом не информирует не знают
Харьков, пушкинская
Оф.пред подтвердите данную информацию пожалуйста.
anis
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 12:22

  proftpd66 написав:
  Stringer написав:
  Gas написав:Если есть овер, почему я его нигде не могу увидеть?

Потому что его вам нигде показывают, многие банки его не показывают, но это как суслик...,
вы же не потрудились изучить тарифы и регламент зачисления средств на карту


https://alfabank.ua/upload/Zero_new.pdf

И где там написано про технический овердрафт? :)

На Комфорте и Кредитной Максимуме, еще пока не было овердрафта :)

Читайте внимательно собственные ссылки - п.15
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 12:25

  Stringer написав:
  proftpd66 написав:
  Stringer написав:Потому что его вам нигде показывают, многие банки его не показывают, но это как суслик...,
вы же не потрудились изучить тарифы и регламент зачисления средств на карту


https://alfabank.ua/upload/Zero_new.pdf

И где там написано про технический овердрафт? :)

На Комфорте и Кредитной Максимуме, еще пока не было овердрафта :)

Читайте внимательно собственные ссылки - п.15


И как, например, бабушка/дедушка в 90 лет узнает про что тут имеется ввиду? :) Как узнать почем эта задолженость возникает на основе такой формулировки "Відсотки за користування несанкціонованою кредитною заборгованістю"

Ну тогда лучше Ощад :) Что тут посоветовать еще :)
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 12:28

  proftpd66 написав:
  Alfa_Bank написав:
  proftpd66 написав:1)

https://monosnap.com/image/rWADpS10s9OP ... gF4HokNoJ3

я пользуюсь порезанной картой :) которую, раньше порезал :)

Что за бредовая переконвертация при покупке в интернете? :) Вы что с дуба упали?

Этого бреда нету на кредитной карте!!!
"куда" и почему оно конвертило???

Про это где-то написано??

В принципе фиг с ней, ~200-300грн за конвертация заплатил и 280грн бонусов (28к) :)


Более важный вопрос:
2) Есть ли двойная конвертация, если платить гривной на зарубежный сайтах?

(Если случайется часто, так как настройки настроенные чтобы все конвертило в доллары)

proftpd66, доброе утро. На данный момент многие сайты предлагают клиенту сразу же выводить стоимость товара в валюте той страны, в которой клиент находится. При этом международные интернет-магазины зарегистрированы не на территории Украины и все счета от таких организация конвертируются международной платежной системой в доллар. После чего именно сумма в долларах выставляется к оплате в Банк. Комиссия за конвертацию предусмотрена при выполнении операции, если валюта транзакции/операции отличается от валюты карточного счета. Размер комиссии указан в тарифах карты.


Спасибо.
Более важный вопрос:
2) Есть ли двойная конвертация, если платить гривной на зарубежный сайтах , которые, принимают гривневые кары и гривны?

Если на сайте гривны и карта гривневая, то будет ли двойная конвертация?

(У Всех банка есть она)


3) Если платить долларами с помощью долларовой картой, то этот бонус cashback'U, так же будет?

proftpd66, ответы ниже:
2) На данный момент многие сайты предлагают клиенту сразу же выводить стоимость товара в валюте той страны, в которой клиент находится. При этом международные интернет-магазины зарегистрированы не на территории Украины и все счета от таких организация конвертируются международной платежной системой в доллар. После чего именно сумма в долларах выставляется к оплате в Банк (то есть, сумма конвертируется в доллар, а потом с доллара в гривну).
3) Если рассчитываться валютной картой, бонусы по программе cashuclub насчитываются, но вернуть можно только покупки по гривневым картам.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 12:28

  proftpd66 написав:И как, например, бабушка/дедушка в 90 лет узнает про что тут имеется ввиду? :) Как узнать почем эта задолженость возникает на основе такой формулировки "Відсотки за користування несанкціонованою кредитною заборгованістю"

Имху, тут больше претензий к Универсалбанку. Мог бы и отображать в своем приложении, что при выбранном способе перевода увеличивается только авторизационный остаток по карте; деньги же переводятся в течении 5-ти банковских дней.
wig
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 12:29

  Stringer написав:
  Gas написав:
  Stringer написав:Ну шо и требовалось доказать, сомневаюсь, что по зарплатным картам нет платы за овер 8)

Если есть овер, почему я его нигде не могу увидеть?

Потому что его вам нигде показывают, многие банки его не показывают, но это как суслик..., вы же не потрудились изучить тарифы и регламент зачисления средств на карту

Я потрудился и если бы видел овер, то закрыл бы его. Дело именно в том, что его банк нигде не показывает, при этом берёт за него плату. И это по-вашему не мошенничество и не воровство? Если у меня есть задолженность, которую я обязан оплачивать, я должен её видеть. Если же банк скрывает её от меня и потом берёт за это конские "проценты" - это воровство.
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Gas
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 12:31

  wig написав:
  proftpd66 написав:И как, например, бабушка/дедушка в 90 лет узнает про что тут имеется ввиду? :) Как узнать почем эта задолженость возникает на основе такой формулировки "Відсотки за користування несанкціонованою кредитною заборгованістю"

Имху, тут больше претензий к Универсалбанку. Мог бы и отображать в своем приложении, что при выбранном способе перевода увеличивается только авторизационный остаток по карте; деньги же переводятся в течении 5-ти банковских дней.


например, на Ощаде нету такого. Временно блокируется 1-2% за входящий и всё.
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 12:34

  proftpd66 написав:
  Stringer написав:Читайте внимательно собственные ссылки - п.15


И как, например, бабушка/дедушка в 90 лет узнает про что тут имеется ввиду? :) Как узнать почем эта задолженость возникает на основе такой формулировки "Відсотки за користування несанкціонованою кредитною заборгованістю"

Ну тогда лучше Ощад :) Что тут посоветовать еще :)

Что то я сомневаюсь, что 90 летняя бабушка, работая! и получая зарплату в альфе, будет обналичивать деньги через перевод в приложении мони и дальнейшим снятием их в банкомате :mrgreen:
Для пенсионеров, специально во всех банках есть специальные карты 8)
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 12:34

  Gas написав:
  Stringer написав:
  Gas написав:Если есть овер, почему я его нигде не могу увидеть?

Потому что его вам нигде показывают, многие банки его не показывают, но это как суслик..., вы же не потрудились изучить тарифы и регламент зачисления средств на карту

Я потрудился и если бы видел овер, то закрыл бы его. Дело именно в том, что его банк нигде не показывает, при этом берёт за него плату. И это по-вашему не мошенничество и не воровство? Если у меня есть задолженность, которую я обязан оплачивать, я должен её видеть. Если же банк скрывает её от меня и потом берёт за это конские "проценты" - это воровство.

И тут я с вами полностью согласен. Альфа не отображает Овер вплоть до биллинга, что оооочень некрасиво! Узнать об овере мона тока на КЦ :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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