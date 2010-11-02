Получил новостную рассылку от банка 3-04-18 По обмену карт на бесконтактные
Только в декабре, бесплатно поменяйте свою "обычную" карту на бесконтактную. По вопросам перевыпуска обращайтесь в отделение Банка Сегодня обратился в банк, и получил отказ, так как акция не весь декабрь, а только 3-4 декабря была и уже обмена нет, почему банк об этом не информирует не знают Харьков, пушкинская Оф.пред подтвердите данную информацию пожалуйста.
На Комфорте и Кредитной Максимуме, еще пока не было овердрафта
Читайте внимательно собственные ссылки - п.15
И как, например, бабушка/дедушка в 90 лет узнает про что тут имеется ввиду? Как узнать почем эта задолженость возникает на основе такой формулировки "Відсотки за користування несанкціонованою кредитною заборгованістю"
Ну тогда лучше Ощад Что тут посоветовать еще
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
я пользуюсь порезанной картой которую, раньше порезал
Что за бредовая переконвертация при покупке в интернете? Вы что с дуба упали?
Этого бреда нету на кредитной карте!!! "куда" и почему оно конвертило???
Про это где-то написано??
В принципе фиг с ней, ~200-300грн за конвертация заплатил и 280грн бонусов (28к)
Более важный вопрос: 2) Есть ли двойная конвертация, если платить гривной на зарубежный сайтах?
(Если случайется часто, так как настройки настроенные чтобы все конвертило в доллары)
proftpd66, доброе утро. На данный момент многие сайты предлагают клиенту сразу же выводить стоимость товара в валюте той страны, в которой клиент находится. При этом международные интернет-магазины зарегистрированы не на территории Украины и все счета от таких организация конвертируются международной платежной системой в доллар. После чего именно сумма в долларах выставляется к оплате в Банк. Комиссия за конвертацию предусмотрена при выполнении операции, если валюта транзакции/операции отличается от валюты карточного счета. Размер комиссии указан в тарифах карты.
Спасибо. Более важный вопрос: 2) Есть ли двойная конвертация, если платить гривной на зарубежный сайтах , которые, принимают гривневые кары и гривны?
Если на сайте гривны и карта гривневая, то будет ли двойная конвертация?
(У Всех банка есть она)
3) Если платить долларами с помощью долларовой картой, то этот бонус cashback'U, так же будет?
proftpd66, ответы ниже: 2) На данный момент многие сайты предлагают клиенту сразу же выводить стоимость товара в валюте той страны, в которой клиент находится. При этом международные интернет-магазины зарегистрированы не на территории Украины и все счета от таких организация конвертируются международной платежной системой в доллар. После чего именно сумма в долларах выставляется к оплате в Банк (то есть, сумма конвертируется в доллар, а потом с доллара в гривну). 3) Если рассчитываться валютной картой, бонусы по программе cashuclub насчитываются, но вернуть можно только покупки по гривневым картам.
proftpd66 написав:И как, например, бабушка/дедушка в 90 лет узнает про что тут имеется ввиду? Как узнать почем эта задолженость возникает на основе такой формулировки "Відсотки за користування несанкціонованою кредитною заборгованістю"
Имху, тут больше претензий к Универсалбанку. Мог бы и отображать в своем приложении, что при выбранном способе перевода увеличивается только авторизационный остаток по карте; деньги же переводятся в течении 5-ти банковских дней.
Stringer написав:Ну шо и требовалось доказать, сомневаюсь, что по зарплатным картам нет платы за овер
Если есть овер, почему я его нигде не могу увидеть?
Потому что его вам нигде показывают, многие банки его не показывают, но это как суслик..., вы же не потрудились изучить тарифы и регламент зачисления средств на карту
Я потрудился и если бы видел овер, то закрыл бы его. Дело именно в том, что его банк нигде не показывает, при этом берёт за него плату. И это по-вашему не мошенничество и не воровство? Если у меня есть задолженность, которую я обязан оплачивать, я должен её видеть. Если же банк скрывает её от меня и потом берёт за это конские "проценты" - это воровство.
proftpd66 написав:И как, например, бабушка/дедушка в 90 лет узнает про что тут имеется ввиду? Как узнать почем эта задолженость возникает на основе такой формулировки "Відсотки за користування несанкціонованою кредитною заборгованістю"
Имху, тут больше претензий к Универсалбанку. Мог бы и отображать в своем приложении, что при выбранном способе перевода увеличивается только авторизационный остаток по карте; деньги же переводятся в течении 5-ти банковских дней.
например, на Ощаде нету такого. Временно блокируется 1-2% за входящий и всё.
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
Stringer написав:Читайте внимательно собственные ссылки - п.15
И как, например, бабушка/дедушка в 90 лет узнает про что тут имеется ввиду? Как узнать почем эта задолженость возникает на основе такой формулировки "Відсотки за користування несанкціонованою кредитною заборгованістю"
Ну тогда лучше Ощад Что тут посоветовать еще
Что то я сомневаюсь, что 90 летняя бабушка, работая! и получая зарплату в альфе, будет обналичивать деньги через перевод в приложении мони и дальнейшим снятием их в банкомате Для пенсионеров, специально во всех банках есть специальные карты
Gas написав:Если есть овер, почему я его нигде не могу увидеть?
Потому что его вам нигде показывают, многие банки его не показывают, но это как суслик..., вы же не потрудились изучить тарифы и регламент зачисления средств на карту
Я потрудился и если бы видел овер, то закрыл бы его. Дело именно в том, что его банк нигде не показывает, при этом берёт за него плату. И это по-вашему не мошенничество и не воровство? Если у меня есть задолженность, которую я обязан оплачивать, я должен её видеть. Если же банк скрывает её от меня и потом берёт за это конские "проценты" - это воровство.
И тут я с вами полностью согласен. Альфа не отображает Овер вплоть до биллинга, что оооочень некрасиво! Узнать об овере мона тока на КЦ