Додано: Вів 11 гру, 2018 12:44

Gas написав: Stringer написав: Gas написав: Потому что его вам нигде показывают, многие банки его не показывают, но это как суслик..., вы же не потрудились изучить тарифы и регламент зачисления средств на карту Потому что его вам нигде показывают, многие банки его не показывают, но это как суслик..., вы же не потрудились изучить тарифы и регламент зачисления средств на карту

Я потрудился и если бы видел овер, то закрыл бы его. Дело именно в том, что его банк нигде не показывает, при этом берёт за него плату. И это по-вашему не мошенничество и не воровство? Если у меня есть задолженность, которую я обязан оплачивать, я должен её видеть. Если же банк скрывает её от меня и потом берёт за это конские "проценты" - это воровство. Я потрудился и если бы видел овер, то закрыл бы его. Дело именно в том, что его банк нигде не показывает, при этом берёт за него плату. И это по-вашему не мошенничество и не воровство? Если у меня есть задолженность, которую я обязан оплачивать, я должен её видеть. Если же банк скрывает её от меня и потом берёт за это конские "проценты" - это воровство.

Большинство банков не показывает овердрафт в приложениях и берет за него плату- вам правильно ответили в кц, если бы вы сформировали выписку в отделении, вы бы его увидели, а если бы прочитали свои тарифы и регламент зачисления средств, то знали бы, что при п2п переводе увеличивается только авторизационный остаток, тоесть ваш банк моня, сказал алле, что он переведёт в течении пяти дней ваши деньги, алла получив это подтверждение сказала вам смской, что она это подтверждение получила и дала вам эти деньги в овердрафт, до того, как ваши деньги попали на ваш счет. Если бы вы сделали покупку на эту сумму, то она бы тоже списалась не сразу, и ваши деньги успели бы провестись по счету. Но вы сняли налик, причём как я понял в банкомате аллы, который списуется со счета на следующий день - это стопроцентный овердрафт. И если бы хоть раз прочли регламент, то знали бы это.Ну а то, что банки вуалируют свои комиссии - то не есть добре, но и не воровствоНа моей памяти только покойный траст показывал всю информации по карте в иб - холд, списание, мсс, вплоть до номера терминала