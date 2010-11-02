А в виписці немає?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 гру, 2018 12:39
Re: Альфа-Банк
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Вів 11 гру, 2018 12:44
Большинство банков не показывает овердрафт в приложениях и берет за него плату- вам правильно ответили в кц, если бы вы сформировали выписку в отделении, вы бы его увидели, а если бы прочитали свои тарифы и регламент зачисления средств, то знали бы, что при п2п переводе увеличивается только авторизационный остаток, тоесть ваш банк моня, сказал алле, что он переведёт в течении пяти дней ваши деньги, алла получив это подтверждение сказала вам смской, что она это подтверждение получила и дала вам эти деньги в овердрафт, до того, как ваши деньги попали на ваш счет. Если бы вы сделали покупку на эту сумму, то она бы тоже списалась не сразу, и ваши деньги успели бы провестись по счету. Но вы сняли налик, причём как я понял в банкомате аллы, который списуется со счета на следующий день - это стопроцентный овердрафт. И если бы хоть раз прочли регламент, то знали бы это.
Ну а то, что банки вуалируют свои комиссии - то не есть добре, но и не воровство
На моей памяти только покойный траст показывал всю информации по карте в иб - холд, списание, мсс, вплоть до номера терминала
Востаннє редагувалось Stringer в Вів 11 гру, 2018 12:48, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 11 гру, 2018 12:48
Мораль: если по карте берут комис за теховер (а в пакете Зеро его таки берут) - не надо пополнять карту п2п и сразу же тратить эти деньги.
А теховер - он на то и технический, что возникает из-за особенностей п2п-перевода.
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
Додано: Вів 11 гру, 2018 12:49
В выписке МАБа точно нет
Но грамотный клиент должен адекватно реагировать на манисенды ))
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 11 гру, 2018 12:51
Даже тратить по идее можно. Только не в родном терминале.
И не снимать в родном кассе-банкомате
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 11 гру, 2018 12:56
Да нету в МАБе нормальной выписки по счету. И судя по всему не будет никогда.
То, что есть - это список операций.
Додано: Вів 11 гру, 2018 12:59
Та и тратить можно в любом терминале, да и налик снять можно в чужом банкомате - там списывается на второй-третий день, и можно проскочить ...
ну получил человек небесплатный, но вероятно дешевый - какая там сумма то могла быть на 6% годовых?, урок, может начнёт изучать "технические нюансы", повышать так сказать уровень знаний
и научится не хамить, не разобравшись в вопросе
Додано: Вів 11 гру, 2018 13:04
6% в месяц, но не суть, в остальном согласен.
panatar.com
Додано: Вів 11 гру, 2018 13:08
Тогда в этом пропадает абсолютный смысл! Похоже на БРСМ нафта
Я так сделал, как Вы написали и как Stringer написал и Алла блокировала CVV оплату на сайте очень долго, это из-за этого оверайта. Я с начало не понял.
Проще тогда обналичить в Ощаде/Моно и пополнить карту Аллы долларами. Или заплатить Моной или Ощадом.
т.е. я проведу оплату и буду ждать неделю когда все платежи проведуться?
вместо того что провести за 3 секунды.
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
Додано: Вів 11 гру, 2018 13:15
Я не хамил, а назвал вещи своими именами. Если воровство назвать "техническими нюансами", оно не перестанет быть воровством. И 6% не годовых, а месячных, поэтому сумма вполне.
Число зверя - 9,99
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