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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6490649164926493

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 932
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
146
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
257
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 932
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 13:21

  Gas написав:
  Stringer написав:ну получил человек небесплатный, но вероятно дешевый - какая там сумма то могла быть на 6% годовых?, урок, может начнёт изучать "технические нюансы", повышать так сказать уровень знаний ;-)
и научится не хамить, не разобравшись в вопросе

Я не хамил, а назвал вещи своими именами. Если воровство назвать "техническими нюансами", оно не перестанет быть воровством. И 6% не годовых, а месячных, поэтому сумма вполне.

Согласен - 6% в месяц больновато... ну значит урок будет усвоен более основательно :mrgreen:
ну и от кстати хитропопость аллына как проявляется - зарплатники они ж для банков народный темный и необученный, только налик умеют в банкоматах снимать,
значит им всего одно бескомиссионое снятие, и можно жарить на 72% годовых, капец 8)
Stringer
 
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  #<1 ... 6490649164926493
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