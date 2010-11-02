Stringer написав:ну получил человек небесплатный, но вероятно дешевый - какая там сумма то могла быть на 6% годовых?, урок, может начнёт изучать "технические нюансы", повышать так сказать уровень знаний и научится не хамить, не разобравшись в вопросе
Я не хамил, а назвал вещи своими именами. Если воровство назвать "техническими нюансами", оно не перестанет быть воровством. И 6% не годовых, а месячных, поэтому сумма вполне.
Согласен - 6% в месяц больновато... ну значит урок будет усвоен более основательно ну и от кстати хитропопость аллына как проявляется - зарплатники они ж для банков народный темный и необученный, только налик умеют в банкоматах снимать, значит им всего одно бескомиссионое снятие, и можно жарить на 72% годовых, капец