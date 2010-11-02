Додано: Вів 11 гру, 2018 14:29

Stringer написав: Согласен - 6% в месяц больновато... Согласен - 6% в месяц больновато...

Но ведь за пару дней всего (сколько там для проводки по счету требуется).А напёрсточники, да, имеются.Вот у меня за отключенную страховку платёж списали, и не вернули, даже после подтверждения того, что обращение об отключении видят (уже хорошо, ведь могли бы сказать, что ничего не было). Пообещали на этот раз точно-точно всё отключить. С нетерпением жду следующей расчетной даты.Кстати, какое-либо подтверждение об отключении услуги прислать хотя бы на электронную почту - отказались. Спишут ещё раз - буду подключать представителя и требовать возврата обоих платежей.Кстати, ещё о напёрсточниках. Когда я впервые получил "Максимум", расчитывал на двойной кешбэк, как везде рекламируют, и как рассказали в отделении. По факту - кукиш. После довольно продолжительных разбирательств удалось установить, что 30 дней, в течение которых начисляется двойной кешбэк, отсчитываются не от момента заключения договора, а от момента заказа карты. То есть часики тикают ещё пока карта только делается и едет в отделение. Это не 30 дней, конечно, но конкретно моя карта ещё и в отделении пролежала довольно долго, не мог её забрать. Так что к моменту подписания договора 30 дней уже и закончились. Радует только то, что я и так почти упёрся в лимит кешбэка, и потерял совсем немного в итоге.