Stringer написав:ну получил человек небесплатный, но вероятно дешевый - какая там сумма то могла быть на 6% годовых?, урок, может начнёт изучать "технические нюансы", повышать так сказать уровень знаний и научится не хамить, не разобравшись в вопросе
Я не хамил, а назвал вещи своими именами. Если воровство назвать "техническими нюансами", оно не перестанет быть воровством. И 6% не годовых, а месячных, поэтому сумма вполне.
Согласен - 6% в месяц больновато... ну значит урок будет усвоен более основательно ну и от кстати хитропопость аллына как проявляется - зарплатники они ж для банков народный темный и необученный, только налик умеют в банкоматах снимать, значит им всего одно бескомиссионое снятие, и можно жарить на 72% годовых, капец
Stringer написав:ну и от кстати хитропопость аллына как проявляется - зарплатники они ж для банков народный темный и необученный, только налик умеют в банкоматах снимать, значит им всего одно бескомиссионое снятие, и можно жарить на 72% годовых, капец
Ну так перед этим была попытка кинуть на платной карте при наличии бесплатной. Потом пытались "забыть" письменное заявление на отключение платных смс. А в этот раз таки кинули. Ну ничего, я тоже свинорылить умею.
proftpd66 написав:И как, например, бабушка/дедушка в 90 лет узнает про что тут имеется ввиду? Как узнать почем эта задолженость возникает на основе такой формулировки "Відсотки за користування несанкціонованою кредитною заборгованістю"
Ну тогда лучше Ощад Что тут посоветовать еще
Я как то шутки ради звонил на горячку Алле, по данному вопросу, так вот получил утвердительный ответ, а именно: - что % за несанкционированную кред. задолженность, существуют только для карт с кредитным лимитом. Вот, как то так.
anis написав:Получил новостную рассылку от банка 3-04-18 По обмену карт на бесконтактные
Только в декабре, бесплатно поменяйте свою "обычную" карту на бесконтактную. По вопросам перевыпуска обращайтесь в отделение Банка Сегодня обратился в банк, и получил отказ, так как акция не весь декабрь, а только 3-4 декабря была и уже обмена нет, почему банк об этом не информирует не знают Харьков, пушкинская Оф.пред подтвердите данную информацию пожалуйста.
Gas написав:Ну так перед этим была попытка кинуть на платной карте при наличии бесплатной. Потом пытались "забыть" письменное заявление на отключение платных смс. А в этот раз таки кинули. Ну ничего, я тоже свинорылить умею.
У банка есть штатные напёрсточники, они всегда своё возьмут. Не даром в банке меняются правила игры чаще чем погода на улице
Stringer написав:ну и от кстати хитропопость аллына как проявляется - зарплатники они ж для банков народный темный и необученный, только налик умеют в банкоматах снимать, значит им всего одно бескомиссионое снятие, и можно жарить на 72% годовых, капец
Ну так перед этим была попытка кинуть на платной карте при наличии бесплатной. Потом пытались "забыть" письменное заявление на отключение платных смс. А в этот раз таки кинули. Ну ничего, я тоже свинорылить умею.
Ну Альфа разворячивается к клиенту. Понемногу
Тихо и незаметно Альфа-чек стало можно отключать не только через аппку или заявление, но и через СМС на спец номер. Деталей не помню, надо искать в последних изменениях в ДКБО.
Vorlon написав:curiousobro После введения push отключение потеряло какой-либо смысл...
Ну не у всех есть смарты
Это будет полезным тем, хто не хочет никуда ничего ставить и ходить Просто оставлю здесь, мож пригодится
4.1.17. Відключити послугу Альфа-чек повністю, звернувшись до Банку із відповідною заявою (про припинення надання цієї послуги) через відділення останнього або засобами Системи. Послуга Альфа-чек також вважається відключеною у разі настання відкладальної обставини, якою є отримання Банком на короткий номер 3344 SMS повідомлення з вказаного в Анкеті-заяві про акцепт або окремій заяві про надання послуги Альфа-чек (залежно від того, на підставі якого документа була підключена послуга Альфа-чек) номера мобільного телефону Клієнта. Зазначене SMS повідомлення має містити останні чотири цифри номеру Картки, по відношенню до якої відключається послуга, та не містити будь-яких інших символів, в іншому випадку вказана вище в цьому пункті відкладальна обставина не може вважатись такою, що настала. Сторони погоджуються, що з моменту настання будь-якої з обумовлених вище цим пунктом подій (отримання Банком заяви або настання відкладальної обставини) Договір вважається зміненим в частині умов надання послуги Альфа-чек, а саме ця послуга є відключеною по відношенню до Картки, яка вказана в заяві чи останні чотири цифри якої вказані в отриманому Банком згідно з цим пунктом SMS повідомленні, а Клієнт таким, що відмовився від послуги Альфа-чек.
Stringer написав:Согласен - 6% в месяц больновато...
Но ведь за пару дней всего (сколько там для проводки по счету требуется).
А напёрсточники, да, имеются. Вот у меня за отключенную страховку платёж списали, и не вернули, даже после подтверждения того, что обращение об отключении видят (уже хорошо, ведь могли бы сказать, что ничего не было). Пообещали на этот раз точно-точно всё отключить. С нетерпением жду следующей расчетной даты. Кстати, какое-либо подтверждение об отключении услуги прислать хотя бы на электронную почту - отказались. Спишут ещё раз - буду подключать представителя и требовать возврата обоих платежей.
Кстати, ещё о напёрсточниках. Когда я впервые получил "Максимум", расчитывал на двойной кешбэк, как везде рекламируют, и как рассказали в отделении. По факту - кукиш. После довольно продолжительных разбирательств удалось установить, что 30 дней, в течение которых начисляется двойной кешбэк, отсчитываются не от момента заключения договора, а от момента заказа карты. То есть часики тикают ещё пока карта только делается и едет в отделение. Это не 30 дней, конечно, но конкретно моя карта ещё и в отделении пролежала довольно долго, не мог её забрать. Так что к моменту подписания договора 30 дней уже и закончились. Радует только то, что я и так почти упёрся в лимит кешбэка, и потерял совсем немного в итоге.