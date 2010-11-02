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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6491649264936494>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 932
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
146
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
257
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 932
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 13:21

  Gas написав:
  Stringer написав:ну получил человек небесплатный, но вероятно дешевый - какая там сумма то могла быть на 6% годовых?, урок, может начнёт изучать "технические нюансы", повышать так сказать уровень знаний ;-)
и научится не хамить, не разобравшись в вопросе

Я не хамил, а назвал вещи своими именами. Если воровство назвать "техническими нюансами", оно не перестанет быть воровством. И 6% не годовых, а месячных, поэтому сумма вполне.

Согласен - 6% в месяц больновато... ну значит урок будет усвоен более основательно :mrgreen:
ну и от кстати хитропопость аллына как проявляется - зарплатники они ж для банков народный темный и необученный, только налик умеют в банкоматах снимать,
значит им всего одно бескомиссионое снятие, и можно жарить на 72% годовых, капец 8)
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 13:41

  Stringer написав:ну и от кстати хитропопость аллына как проявляется - зарплатники они ж для банков народный темный и необученный, только налик умеют в банкоматах снимать,
значит им всего одно бескомиссионое снятие, и можно жарить на 72% годовых, капец 8)

Ну так перед этим была попытка кинуть на платной карте при наличии бесплатной. Потом пытались "забыть" письменное заявление на отключение платных смс. А в этот раз таки кинули. Ну ничего, я тоже свинорылить умею.
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Gas
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 13:47

  proftpd66 написав:И как, например, бабушка/дедушка в 90 лет узнает про что тут имеется ввиду? :) Как узнать почем эта задолженость возникает на основе такой формулировки "Відсотки за користування несанкціонованою кредитною заборгованістю"

Ну тогда лучше Ощад :) Что тут посоветовать еще :)

Я как то шутки ради звонил на горячку Алле, по данному вопросу, так вот получил утвердительный ответ, а именно:
- что % за несанкционированную кред. задолженность, существуют только для карт с кредитным лимитом. :!:
Вот, как то так. :wink:
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 13:49

  anis написав:Получил новостную рассылку от банка 3-04-18
По обмену карт на бесконтактные

Только в декабре, бесплатно поменяйте свою "обычную" карту на бесконтактную. По вопросам перевыпуска обращайтесь в отделение Банка 
Сегодня обратился в банк, и получил отказ, так как акция не весь декабрь, а только 3-4 декабря была и уже обмена нет, почему банк об этом не информирует не знают
Харьков, пушкинская
Оф.пред подтвердите данную информацию пожалуйста.

anis, добрый день. уточняю. Отпишусь.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 14:15

  Gas написав:Ну так перед этим была попытка кинуть на платной карте при наличии бесплатной. Потом пытались "забыть" письменное заявление на отключение платных смс. А в этот раз таки кинули. Ну ничего, я тоже свинорылить умею.


У банка есть штатные напёрсточники, они всегда своё возьмут. Не даром в банке меняются правила игры чаще чем погода на улице
kucher_oleg_ua
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 14:18

  Gas написав:
  Stringer написав:ну и от кстати хитропопость аллына как проявляется - зарплатники они ж для банков народный темный и необученный, только налик умеют в банкоматах снимать,
значит им всего одно бескомиссионое снятие, и можно жарить на 72% годовых, капец 8)

Ну так перед этим была попытка кинуть на платной карте при наличии бесплатной. Потом пытались "забыть" письменное заявление на отключение платных смс. А в этот раз таки кинули. Ну ничего, я тоже свинорылить умею.


Ну Альфа разворячивается к клиенту. Понемногу :)

Тихо и незаметно Альфа-чек стало можно отключать не только через аппку или заявление, но и через СМС на спец номер. Деталей не помню, надо искать в последних изменениях в ДКБО.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 14:20

curiousobro
После введения push отключение потеряло какой-либо смысл...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 14:23

  Vorlon написав:curiousobro
После введения push отключение потеряло какой-либо смысл...

Ну не у всех есть смарты :)

Это будет полезным тем, хто не хочет никуда ничего ставить и ходить
Просто оставлю здесь, мож пригодится

4.1.17. Відключити послугу Альфа-чек повністю, звернувшись до Банку із відповідною заявою (про припинення надання цієї послуги) через відділення останнього або засобами Системи. Послуга Альфа-чек також вважається відключеною у разі настання відкладальної обставини, якою є отримання Банком на короткий номер 3344 SMS повідомлення з вказаного в Анкеті-заяві про акцепт або окремій заяві про надання послуги Альфа-чек (залежно від того, на підставі якого документа була підключена послуга Альфа-чек) номера мобільного телефону Клієнта. Зазначене SMS повідомлення має містити останні чотири цифри номеру Картки, по відношенню до якої відключається послуга, та не містити будь-яких інших символів, в іншому випадку вказана вище в цьому пункті відкладальна обставина не може вважатись такою, що настала. Сторони погоджуються, що з моменту настання будь-якої з обумовлених вище цим пунктом подій (отримання Банком заяви або настання відкладальної обставини) Договір вважається зміненим в частині умов надання послуги Альфа-чек, а саме ця послуга є відключеною по відношенню до Картки, яка вказана в заяві чи останні чотири цифри якої вказані в отриманому Банком згідно з цим пунктом SMS повідомленні, а Клієнт таким, що відмовився від послуги Альфа-чек.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 14:25

  curiousobro написав:Ну не у всех есть смарты

А им следить за своими деньгами не надо? Или память древней Моторолы на 10 сообщений быстро забивается? :mrgreen:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 14:29

  Stringer написав:Согласен - 6% в месяц больновато...

Но ведь за пару дней всего (сколько там для проводки по счету требуется).

А напёрсточники, да, имеются.
Вот у меня за отключенную страховку платёж списали, и не вернули, даже после подтверждения того, что обращение об отключении видят (уже хорошо, ведь могли бы сказать, что ничего не было). Пообещали на этот раз точно-точно всё отключить. С нетерпением жду следующей расчетной даты.
Кстати, какое-либо подтверждение об отключении услуги прислать хотя бы на электронную почту - отказались. Спишут ещё раз - буду подключать представителя и требовать возврата обоих платежей.

Кстати, ещё о напёрсточниках. Когда я впервые получил "Максимум", расчитывал на двойной кешбэк, как везде рекламируют, и как рассказали в отделении. По факту - кукиш. После довольно продолжительных разбирательств удалось установить, что 30 дней, в течение которых начисляется двойной кешбэк, отсчитываются не от момента заключения договора, а от момента заказа карты. То есть часики тикают ещё пока карта только делается и едет в отделение. Это не 30 дней, конечно, но конкретно моя карта ещё и в отделении пролежала довольно долго, не мог её забрать. Так что к моменту подписания договора 30 дней уже и закончились. Радует только то, что я и так почти упёрся в лимит кешбэка, и потерял совсем немного в итоге.
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