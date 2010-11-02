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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6491649264936494

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 932
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
146
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
257
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 932
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 14:53

Альфа-банк

Может кто-то из своего опыта подскажет: если покупка по кредитке Максимум совершена частично за кредитные средства, а частично за собственнные, кэшбек начисляется?
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 14:56

  M-Audio написав:
  Stringer написав:Согласен - 6% в месяц больновато...

Но ведь за пару дней всего (сколько там для проводки по счету требуется).

Нет! Это не пару дней. Если сразу потратил и новых поступлений не было то over насчитывается до очередной даты биллинга. И клиент об этом ничего не знает, до биллинга
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 15:01

  Oktawa написав:Может кто-то из своего опыта подскажет: если покупка по кредитке Максимум совершена частично за кредитные средства, а частично за собственнные, кэшбек начисляется?

Oktawa, добрый день. Если операция была выполнена частично за кредитные средства, а частично - за собственные, то cash-back будет выплачен только на ту часть покупки, которая за счет кредитных средств.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 5244
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  #<1 ... 6491649264936494
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