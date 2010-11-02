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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 гру, 2018 14:53
Альфа-банк
Может кто-то из своего опыта подскажет: если покупка по кредитке Максимум совершена частично за кредитные средства, а частично за собственнные, кэшбек начисляется?
Додано: Вів 11 гру, 2018 14:56
Нет! Это не пару дней. Если сразу потратил и новых поступлений не было то over насчитывается до очередной даты биллинга. И клиент об этом ничего не знает, до биллинга
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 11 гру, 2018 15:01
Oktawa, добрый день. Если операция была выполнена частично за кредитные средства, а частично - за собственные, то cash-back будет выплачен только на ту часть покупки, которая за счет кредитных средств.
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