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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6493649464956496>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 932
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
146
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
257
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 932
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 15:46

Re: Альфа-Банк - карта для снятия наличных в ЕС ( Чехия)

Здраствуйте , подскажите какую карту Альфа-банка лучше ( минимальная комиссия за конвертацию и за снятие ) использовать для оплаты в Чехии - снятие наличных ( кроны) и оплаты в магазинах .
Тут карту пополнить гривной .
Боня
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 15:48

  M-Audio написав:
  clientage написав:
  M-Audio написав:Но ведь за пару дней всего (сколько там для проводки по счету требуется).

Нет! Это не пару дней. Если сразу потратил и новых поступлений не было то over насчитывается до очередной даты биллинга. И клиент об этом ничего не знает, до биллинга

Так тот входящий платёж, деньги с которого клиент потратил - он же через пару дней проведется и закроет овер. Какие основания дальше начислять проценты, если долга уже нет?
например, зашло 100К, за 2..3дн. накапало под 60 годовых 300..400грн, после погашения на эти 400 ещё недели две до биллинга накапает 15..20грн )
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 15:49

  Боня написав:Здраствуйте , подскажите какую карту Альфа-банка лучше ( минимальная комиссия за конвертацию и за снятие ) использовать для оплаты в Чехии - снятие наличных ( кроны) и оплаты в магазинах .
Тут карту пополнить гривной .
По комфорту будет 1% за обнал в банкомате (до 5000 грн).
По кредиткам - без комиссий за конвертацию оплата в магазине.
wig
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 16:01

  clientage написав: например, зашло 100К, за 2..3дн. накапало под 60 годовых 300..400грн, после погашения на эти 400 ещё недели две до биллинга накапает 15..20грн )

откуда такая инфо что на проценты будет теховер капать? они хоть и насчитываются ежедневно но долгом не считаются пока РД не случится.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 16:13

Господа вкладчики
Какие риски для украинской альфы если российскую альфу таки решат продать втб ?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 16:15

  mephala написав:
  clientage написав: например, зашло 100К, за 2..3дн. накапало под 60 годовых 300..400грн, после погашения на эти 400 ещё недели две до биллинга накапает 15..20грн )

откуда такая инфо что на проценты будет теховер капать? они хоть и насчитываются ежедневно но долгом не считаются пока РД не случится.

Я в овер у Алки попадал, и каждый день через Саппорт отслеживал как по 1..2 коп капало, капало и капало ) причём не каждый на саппорте точно скажет Какую сумму нужно заплатить сегодня чтобы всё погасить
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 16:20

  M-Audio написав:
  clientage написав:
  M-Audio написав:Но ведь за пару дней всего (сколько там для проводки по счету требуется).

Нет! Это не пару дней. Если сразу потратил и новых поступлений не было то over насчитывается до очередной даты биллинга. И клиент об этом ничего не знает, до биллинга

Так тот входящий платёж, деньги с которого клиент потратил - он же через пару дней проведется и закроет овер. Какие основания дальше начислять проценты, если долга уже нет?


5 days from monobank
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 16:36

  Ukrainian написав:Господа вкладчики
Какие риски для украинской альфы если российскую альфу таки решат продать втб ?

Місько вже продаж дезавуалював...дуже дорого цінив...
Якби продав, то ризики для українсьської Альфи не змінилися б...мабуть.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 16:37

Re: Альфа-Банк

  wig написав:По кредиткам
БЕЗ использования кредита !! Только своими средствами !
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 16:38

Re: Альфа-Банк

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clientage

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