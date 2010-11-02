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Альфа-Банк
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Додано: Вів 11 гру, 2018 16:40
Alfa_Bank
Подскажите, пожалуйста, по процедуре выпуска дополнительной карты Альфа TRAVEL на доверенное лицо:
1. Можно ли заказать карту доп. карту через горячую линию?
2. Может ли карту забрать владелец счета в отделении? Обязательно ли присутствие доверенного лица?
3. Можно ли заказать доставку дополнительной карты доверенному лицу курьером?
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riwalir
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Додано: Вів 11 гру, 2018 16:40
clientage написав: mephala написав: clientage написав:
например, зашло 100К, за 2..3дн. накапало под 60 годовых 300..400грн, после погашения на эти 400 ещё недели две до биллинга накапает 15..20грн )
откуда такая инфо что на проценты будет теховер капать? они хоть и насчитываются ежедневно но долгом не считаются пока РД не случится.
Я в овер у Алки попадал, и каждый день через Саппорт отслеживал как по 1..2 коп капало, капало и капало ) причём не каждый на саппорте точно скажет Какую сумму нужно заплатить сегодня чтобы всё погасить
так долг по 1-2 коп добавлялся на основном счете?
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mephala
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Додано: Вів 11 гру, 2018 16:43
Ну к примеру, даже на 20 тыщях, в день 40 гришек - неслабо
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Stringer
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Додано: Вів 11 гру, 2018 16:46
Долг формируется на том счёте где и был овердрафт
отображается и списывается при ближайшем пополнении карты
Если пополнений не было, то долг отображается в дату биллинга
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 11 гру, 2018 16:54
clientage написав:
Долг формируется на том счёте где и был овердрафт
отображается и списывается при ближайшем пополнении карты
Если пополнений не было, то долг отображается в дату биллинга
так если долг формируется на том же счете где и был овердрафт то просто сравнение кредлимита и общего долга по карте должен же все показать.
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mephala
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Додано: Вів 11 гру, 2018 16:55
clientage написав:
Долг формируется на том счёте где и был овердрафт
отображается и списывается при ближайшем пополнении карты
Если пополнений не было, то долг отображается в дату биллинга
чет я не пойму.
есть карта с кредлимитом.
есть строка у карты "общий баланс" которая равна кредлимиту*(-1) если кредлимит выбран максимально.
когда мы закинули деньги на карту по п2п то подняли авторизационный остаток и нам дает снять нал с карты и общий баланс стает опять равен кред лимиту*(-1).
но так как денег реально не было то начинают капать проценты за овер.
потом деньги заходят реально на карут.
что после этого будет? строка "общий баланс" так и будет равна кредлимиту*(-1) или будет больше показывая что накопились еще и проценты за овер?
Востаннє редагувалось mephala
в Вів 11 гру, 2018 17:04, всього редагувалось 3 разів.
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mephala
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Додано: Вів 11 гру, 2018 16:58
В том-то и весь прикол, что он начисляется, но не отображается и только саппорт его видит
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 11 гру, 2018 17:41
Боня написав: wig написав:
По кредиткам
БЕЗ использования кредита !! Только своими средствами !
Если мыслить так узко, то прямая дорога в спонсоры пикничка.
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WachtAmRhein
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Додано: Вів 11 гру, 2018 17:49
WachtAmRhein написав:
то прямая дорога в спонсоры пикничка.
мне сложно уловить суть вашей мысли ..
Вы меня с кем-то путаете . Что вы конкретно предлагаете ?
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Боня
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Додано: Вів 11 гру, 2018 18:01
Боня написав: WachtAmRhein написав:
то прямая дорога в спонсоры пикничка.
мне сложно уловить суть вашей мысли ..
Вы меня с кем-то путаете . Что вы конкретно предлагаете ?
У некоторых кредитных карт Альфы снятие кредитной налички без комиссий и конвертации. Предлагаю вам расширить кругозор и порекомендовать вашему родственнику использовать не только СОБСТВЕННЫЕ средства.
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WachtAmRhein
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