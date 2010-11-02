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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6493649464956496

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 932
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
146
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
257
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 932
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 16:40

Дополнительная карта TRAVEL

Alfa_Bank

Подскажите, пожалуйста, по процедуре выпуска дополнительной карты Альфа TRAVEL на доверенное лицо:
1. Можно ли заказать карту доп. карту через горячую линию?
2. Может ли карту забрать владелец счета в отделении? Обязательно ли присутствие доверенного лица?
3. Можно ли заказать доставку дополнительной карты доверенному лицу курьером?
riwalir
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 16:40

  clientage написав:
  mephala написав:
  clientage написав: например, зашло 100К, за 2..3дн. накапало под 60 годовых 300..400грн, после погашения на эти 400 ещё недели две до биллинга накапает 15..20грн )

откуда такая инфо что на проценты будет теховер капать? они хоть и насчитываются ежедневно но долгом не считаются пока РД не случится.

Я в овер у Алки попадал, и каждый день через Саппорт отслеживал как по 1..2 коп капало, капало и капало ) причём не каждый на саппорте точно скажет Какую сумму нужно заплатить сегодня чтобы всё погасить

так долг по 1-2 коп добавлялся на основном счете?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 16:43

Re: Альфа-Банк

Ну к примеру, даже на 20 тыщях, в день 40 гришек - неслабо
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 16:46

Re: Альфа-Банк

Долг формируется на том счёте где и был овердрафт
отображается и списывается при ближайшем пополнении карты
Если пополнений не было, то долг отображается в дату биллинга
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 16:54

  clientage написав:Долг формируется на том счёте где и был овердрафт
отображается и списывается при ближайшем пополнении карты
Если пополнений не было, то долг отображается в дату биллинга

так если долг формируется на том же счете где и был овердрафт то просто сравнение кредлимита и общего долга по карте должен же все показать.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 16:55

  clientage написав:Долг формируется на том счёте где и был овердрафт
отображается и списывается при ближайшем пополнении карты
Если пополнений не было, то долг отображается в дату биллинга

чет я не пойму.
есть карта с кредлимитом.
есть строка у карты "общий баланс" которая равна кредлимиту*(-1) если кредлимит выбран максимально.
когда мы закинули деньги на карту по п2п то подняли авторизационный остаток и нам дает снять нал с карты и общий баланс стает опять равен кред лимиту*(-1).
но так как денег реально не было то начинают капать проценты за овер.
потом деньги заходят реально на карут.
что после этого будет? строка "общий баланс" так и будет равна кредлимиту*(-1) или будет больше показывая что накопились еще и проценты за овер?
Востаннє редагувалось mephala в Вів 11 гру, 2018 17:04, всього редагувалось 3 разів.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 16:58

В том-то и весь прикол, что он начисляется, но не отображается и только саппорт его видит
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 17:41

  Боня написав:
  wig написав:По кредиткам
БЕЗ использования кредита !! Только своими средствами !


Если мыслить так узко, то прямая дорога в спонсоры пикничка.
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 17:49

Re: Альфа-Банк

  WachtAmRhein написав:то прямая дорога в спонсоры пикничка.
мне сложно уловить суть вашей мысли .. :|

Вы меня с кем-то путаете . Что вы конкретно предлагаете ?
Боня
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 18:01

  Боня написав:
  WachtAmRhein написав:то прямая дорога в спонсоры пикничка.
мне сложно уловить суть вашей мысли .. :|

Вы меня с кем-то путаете . Что вы конкретно предлагаете ?


У некоторых кредитных карт Альфы снятие кредитной налички без комиссий и конвертации. Предлагаю вам расширить кругозор и порекомендовать вашему родственнику использовать не только СОБСТВЕННЫЕ средства.
WachtAmRhein
 
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Вів 11 гру, 2018 17:59
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