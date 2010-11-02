Додано: Вів 11 гру, 2018 18:22

Боня написав: WachtAmRhein написав: то прямая дорога в спонсоры пикничка. то прямая дорога в спонсоры пикничка. мне сложно уловить суть вашей мысли ..



Вы меня с кем-то путаете . Что вы конкретно предлагаете ? мне сложно уловить суть вашей мысли ..Вы меня с кем-то путаете . Что вы конкретно предлагаете ?

Боня, ИМХО Вашему родственнику (если это конечно не Вы) надо самому очень точно определиться чего он хочет и уже более конкретно передавать через Вас свои хотелки. Потому как ньюансов масса. И одним абзацем их не расскажешь. Как и нет полностью универсалной карты для всех случаев жизни в конкретной стране. Я к примеру везу обычно 3-4-5 карт. + обязательно нал. Если он как огня боится кредиток - нет смысла вообще с картами связывается. Пусть едет с налом в баксе и по месту уже все меняет. Или купит ту в Украине по месту кроны - эксим вон знаю точно торгует. В картах есть смысл если попытаться поиметь кэшбэк или какую-нибудь другую подобную выгоду. Ну и для кредиток - грейс. А снимать нал за границей с карты ИМХО не очень хорошая идея. Даже с кдв, не говоря уже про кредитки. Хотя понимаю - иногда надо и приходится. Тут конечно только за свои. Специально класть на приватовское кдв бакс - чтобы потом снимать крону в банкомате - идея так себе. Какой-то минимум - да, на постое - нетДля расчетов в торговле лично для Чехии я бы вам рекомендовал кредитку Максимум и пользовать ее именно за кредитные. По ней курсы применяют довольно честные. + нету процента за конвертацию. В продуктовых магазинах будет получать кэшбек 2% грязными, если будет брать машину - на заправках 3% грязными, решит попить пивка - 5% грязными. Можно конечно использовать карту чисто за "свои" и без кэшбека, но лучше пусть он гривну положит на сберсчет тут же в Алле, с которого сможет без труда периодически гасить ту задолженность, что будет у него по карте возникать. На остаток на сберсчете будет тоже капать %. Интернетом то надеюсь пользоваться он умеет? Специально не пишу советы как пользоваться картой на полную - это он точно не поймет. Поэтому порекомендуйте ему такой режим - скажем каждую пятницу гасить всю задолженность, что есть на карте со сбера. Или раз в 10 дней. При этом он конечно будет терять часть кэшбека и платить 60 грн. платы за обслуживание в месяц - но при нормальных тратах в кафе и продуктовых магазинах эта сумма будет перекрываться кэшбеком.А приватовская кдв в баксах - ее конечно можно платить в магазинах Чехии, и курс будет нормальный и за конвертацию нету %, но плюшек тоже никаких. Опять таки при этом тратиться валюта, которая покупалась тут по курсу продажи. Гривневая Максимка - ИМХО самое то что Вам нужно. Ну или если он такой уж ярый поклонник платить только своими - пусть оформит Моню - курс у них сейчас стал хуже, но % за конвертацию тоже нет и за свои кэшбек выше - правда только по 2 категориям, которые надо выбрать в смарте.А вообще подобные вопросы - как подготовка к поездке в другую страну с изучением особенностей оплаты там - лично у меня обычно занимает пару недель. Так я уже объездил под 3 десятка стран в ЛА, ЮВА, Африке и Европе. Везде есть свои ньюансы, которые невозможно узнать задав 1 вопрос на форума не специализирующемся на поездкам. Тут надо лезть в и-нет и читать, читать, читать.Извините, что сумбурно - но повторюсь ньюансов масса. Не хочется и человека подставить, но и ехать ему надо подготовившись посильнее, чтобы получать от использования карт удовольствие, а не превратиться в спонсора