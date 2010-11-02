clientage написав:
сорри, не удержался
см. viewtopic.php?p=4514261#p4514261
Да я видел. Похожий букет тоже пользую только без Идеи. А свое предыущее сообщение уже поправил. Прошу пардона.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 гру, 2018 20:57
Да я видел. Похожий букет тоже пользую только без Идеи. А свое предыущее сообщение уже поправил. Прошу пардона.
Додано: Вів 11 гру, 2018 21:11
Re: Альфа-Банк
Подождать до января.
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Свинорыл 80lvl
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