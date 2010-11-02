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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 гру, 2018 20:57
clientage написав: Flamingo написав:
Я про Симу. Просто при оплате в кафе и ресторанах - выхлоп у Аллы и Симы получится одинаковым
сорри, не удержался
см. viewtopic.php?p=4514261#p4514261
Да я видел. Похожий букет тоже пользую только без Идеи. А свое предыущее сообщение уже поправил. Прошу пардона.
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Flamingo
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Додано: Вів 11 гру, 2018 21:11
Подождать до января.
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Andrew75 написав:Коллеги, подскажите, пожалуйста по такому вопросу.
Моя коллега на работе завела себе карту Альфы ради кешью, а у неё не активируются супербонусы, нельзя выбрать категории. Звонила на кол центр, там ей отвечают, что, поскольку она новый клиент, они не знают её нужд, поэтому не предоставляют ей выбрать каттегории. В общем, несут полный бред.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Как ей выбрать категории?
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Додано: Вів 11 гру, 2018 21:25
Это дезинформация
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Ukrainian написав:Господа вкладчики
Какие риски для украинской альфы если российскую альфу таки решат продать втб ?
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Додано: Вів 11 гру, 2018 21:28
Алла тоже видит. Но не каждый знает как её уломать :mgreen:
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clientage написав:В том-то и весь прикол, что он начисляется, но не отображается и только саппорт его видит
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Додано: Вів 11 гру, 2018 21:39
Alexey_k9 написав:
Больше чем официальный курс Альфы на день списания?
Карточный курс Альфы применяется на плече доллар-гривна.
А тугрик-доллар должны считать по курсу МПС "Виза", и так оно и было всегда. До 2016-го года.
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wig
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Додано: Вів 11 гру, 2018 22:03
wig написав: Бекас написав:
А с гривневой визой платинум-блек в еврозону - нормально?
Чехия не еврозона. Кроме того, по альфовским визам сейчас применяется не курс МПС "Виза", а какой-то совсем уже дикий. Так что в этом банке увы, для заграницы - только Мастеркард.
если вы о Чехии, то там будет двойная конвертация - крона в доллары по курсу МПС + доллар в гривну по курсу Альфы + 1% комиссии за конвертацию...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
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Тракторист
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Додано: Вів 11 гру, 2018 22:21
Тракторист написав:
крона в доллары по курсу МПС
Увы. Эти славные времена ушли в прошлое.
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wig
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Додано: Вів 11 гру, 2018 22:27
wig написав: Тракторист написав:
крона в доллары по курсу МПС
Увы. Эти славные времена ушли в прошлое.
А Евро сейчас тоже через доллар считают?
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Alexey_k9
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Додано: Вів 11 гру, 2018 22:43
Andrew75 написав: lel написав: Andrew75 написав:
Коллеги, подскажите, пожалуйста по такому вопросу.
Моя коллега на работе завела себе карту Альфы ради кешью, а у неё не активируются супербонусы, нельзя выбрать категории. Звонила на кол центр, там ей отвечают, что, поскольку она новый клиент, они не знают её нужд, поэтому не предоставляют ей выбрать каттегории. В общем, несут полный бред.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Как ей выбрать категории?
У меня такое. Думаю у меня из за старого Андроида 4.4.2. До ноябрьского обновления все работало. Могу вечером отнять у родственников новые телефоны и проверить.
Да нет, телефон у коллеги - топовый Самсунг за 30К. Проблема явно не в этом.
такая же проблема,
поставил приложение на планшет и там выбрал категории
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J
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Вів 11 гру, 2018 19:18
la9
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