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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6495649664976498

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 933
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
146
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
258
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 933
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 20:57

  clientage написав:
  Flamingo написав:Я про Симу. Просто при оплате в кафе и ресторанах - выхлоп у Аллы и Симы получится одинаковым

сорри, не удержался :wink:
см. viewtopic.php?p=4514261#p4514261

Да я видел. Похожий букет тоже пользую только без Идеи. А свое предыущее сообщение уже поправил. Прошу пардона.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 21:11

Re: Альфа-Банк

Подождать до января.
Andrew75 написав:Коллеги, подскажите, пожалуйста по такому вопросу.
Моя коллега на работе завела себе карту Альфы ради кешью, а у неё не активируются супербонусы, нельзя выбрать категории. Звонила на кол центр, там ей отвечают, что, поскольку она новый клиент, они не знают её нужд, поэтому не предоставляют ей выбрать каттегории. В общем, несут полный бред.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Как ей выбрать категории?


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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 21:25

Re: Альфа-Банк

Это дезинформация
Ukrainian написав:Господа вкладчики
Какие риски для украинской альфы если российскую альфу таки решат продать втб ?


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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 21:28

Re: Альфа-Банк

Алла тоже видит. Но не каждый знает как её уломать :mgreen:
clientage написав:В том-то и весь прикол, что он начисляется, но не отображается и только саппорт его видит


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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 21:39

  Alexey_k9 написав:Больше чем официальный курс Альфы на день списания?

Карточный курс Альфы применяется на плече доллар-гривна.
А тугрик-доллар должны считать по курсу МПС "Виза", и так оно и было всегда. До 2016-го года.
wig
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 22:03

  wig написав:
  Бекас написав:А с гривневой визой платинум-блек в еврозону - нормально?

Чехия не еврозона. Кроме того, по альфовским визам сейчас применяется не курс МПС "Виза", а какой-то совсем уже дикий. Так что в этом банке увы, для заграницы - только Мастеркард.

если вы о Чехии, то там будет двойная конвертация - крона в доллары по курсу МПС + доллар в гривну по курсу Альфы + 1% комиссии за конвертацию...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 22:21

  Тракторист написав:крона в доллары по курсу МПС

Увы. Эти славные времена ушли в прошлое.
wig
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 22:27

  wig написав:
  Тракторист написав:крона в доллары по курсу МПС

Увы. Эти славные времена ушли в прошлое.


А Евро сейчас тоже через доллар считают?
Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 22:43

  Andrew75 написав:
  lel написав:
  Andrew75 написав:Коллеги, подскажите, пожалуйста по такому вопросу.
Моя коллега на работе завела себе карту Альфы ради кешью, а у неё не активируются супербонусы, нельзя выбрать категории. Звонила на кол центр, там ей отвечают, что, поскольку она новый клиент, они не знают её нужд, поэтому не предоставляют ей выбрать каттегории. В общем, несут полный бред.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Как ей выбрать категории?

У меня такое. Думаю у меня из за старого Андроида 4.4.2. До ноябрьского обновления все работало. Могу вечером отнять у родственников новые телефоны и проверить.

Да нет, телефон у коллеги - топовый Самсунг за 30К. Проблема явно не в этом.

такая же проблема,
поставил приложение на планшет и там выбрал категории
J
 
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