Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 гру, 2018 23:00
Подскажите пож. есть Максимум и платина, судя по правилам, они не участвуют в данной программе? Но там кажется все карты перечислены в исключения. Какие ж тогда участвуют?
Skiw
Skiw
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Додано: Вів 11 гру, 2018 23:05
Skiw написав:
Подскажите пож. есть Максимум и платина, судя по правилам, они не участвуют в данной программе? Но там кажется все карты перечислены в исключения. Какие ж тогда участвуют?
Пакетные дебетки.
curiousobro
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Додано: Вів 11 гру, 2018 23:50
Там исключение а-клуб. Это что такое?
Skiw
Skiw
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Додано: Вів 11 гру, 2018 23:54
Skiw написав:
Там исключение а-клуб. Это что такое?
http://a-club.alfabank.com.ua/ua
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Додано: Вів 11 гру, 2018 23:59
WachtAmRhein написав:
У некоторых кредитных карт Альфы снятие кредитной налички без комиссий и конвертации. Предлагаю вам расширить кругозор и порекомендовать вашему родственнику использовать не только СОБСТВЕННЫЕ средства.
понял вас , но родственник едет не на отдых , а на работу в Чехию . Нужны деньги на первое время - на покупку продуктов , проезд . Пока зарплату там не выплатят ,
Боня
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