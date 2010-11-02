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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6496649764986499

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 933
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
146
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
258
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 933
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 23:00

Кешью

Подскажите пож. есть Максимум и платина, судя по правилам, они не участвуют в данной программе? Но там кажется все карты перечислены в исключения. Какие ж тогда участвуют?
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 23:05

  Skiw написав:Подскажите пож. есть Максимум и платина, судя по правилам, они не участвуют в данной программе? Но там кажется все карты перечислены в исключения. Какие ж тогда участвуют?


Пакетные дебетки.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 23:50

Re: Альфа-Банк

Там исключение а-клуб. Это что такое?
Skiw :D
Skiw
 
Повідомлень: 533
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 23:54

  Skiw написав:Там исключение а-клуб. Это что такое?


http://a-club.alfabank.com.ua/ua
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 23:59

Re: Альфа-Банк

  WachtAmRhein написав:У некоторых кредитных карт Альфы снятие кредитной налички без комиссий и конвертации. Предлагаю вам расширить кругозор и порекомендовать вашему родственнику использовать не только СОБСТВЕННЫЕ средства.
понял вас , но родственник едет не на отдых , а на работу в Чехию . Нужны деньги на первое время - на покупку продуктов , проезд . Пока зарплату там не выплатят ,
Боня
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 03:35

  clientage написав:
  Flamingo написав:Я про Симу. Просто при оплате в кафе и ресторанах - выхлоп у Аллы и Симы получится одинаковым

сорри, не удержался :wink:
см. viewtopic.php?p=4514261#p4514261

при достаточно крупных оборотах в месяц (овер 20К) и возможности пристроить тревел баллы карта от аллы стает очень привлекательна. даже конкурентна симе.
а у вас в списке нет :wink:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 07:14

  mephala написав:
  clientage написав:
  Flamingo написав:Я про Симу. Просто при оплате в кафе и ресторанах - выхлоп у Аллы и Симы получится одинаковым

сорри, не удержался :wink:
см. viewtopic.php?p=4514261#p4514261

при достаточно крупных оборотах в месяц (овер 20К) и возможности пристроить тревел баллы карта от аллы стает очень привлекательна. даже конкурентна симе.
а у вас в списке нет :wink:

Да меня чот последнее время начали раздражать эти ежемесячные абонки у кредиток
Да я и трэвелю ток на машинке или на велике, а самолётом могу типа раз в 2 года куданить слетать, и мне для этого хватит или Симы или Білявки :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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