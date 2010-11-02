WachtAmRhein написав:У некоторых кредитных карт Альфы снятие кредитной налички без комиссий и конвертации. Предлагаю вам расширить кругозор и порекомендовать вашему родственнику использовать не только СОБСТВЕННЫЕ средства.
понял вас , но родственник едет не на отдых , а на работу в Чехию . Нужны деньги на первое время - на покупку продуктов , проезд . Пока зарплату там не выплатят ,
при достаточно крупных оборотах в месяц (овер 20К) и возможности пристроить тревел баллы карта от аллы стает очень привлекательна. даже конкурентна симе. а у вас в списке нет
Да меня чот последнее время начали раздражать эти ежемесячные абонки у кредиток Да я и трэвелю ток на машинке или на велике, а самолётом могу типа раз в 2 года куданить слетать, и мне для этого хватит или Симы или Білявки