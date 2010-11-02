WachtAmRhein написав:У некоторых кредитных карт Альфы снятие кредитной налички без комиссий и конвертации. Предлагаю вам расширить кругозор и порекомендовать вашему родственнику использовать не только СОБСТВЕННЫЕ средства.
понял вас , но родственник едет не на отдых , а на работу в Чехию . Нужны деньги на первое время - на покупку продуктов , проезд . Пока зарплату там не выплатят ,
при достаточно крупных оборотах в месяц (овер 20К) и возможности пристроить тревел баллы карта от аллы стает очень привлекательна. даже конкурентна симе. а у вас в списке нет
Да меня чот последнее время начали раздражать эти ежемесячные абонки у кредиток Да я и трэвелю ток на машинке или на велике, а самолётом могу типа раз в 2 года куданить слетать, и мне для этого хватит или Симы или Білявки
Подскажите, пожалуйста, по процедуре выпуска дополнительной карты Альфа TRAVEL на доверенное лицо: 1. Можно ли заказать карту доп. карту через горячую линию? 2. Может ли карту забрать владелец счета в отделении? Обязательно ли присутствие доверенного лица? 3. Можно ли заказать доставку дополнительной карты доверенному лицу курьером?
riwalir, добрый день. Оформление новой дополнительной карты осуществляется при обращении владельца основного счета в одно из отделению банка. На кого будет оформлена дополнительная карта определяет владелец основной карты. Присутствие владельца основной карты и третьего лица, на имя которого открывается доп. карта, является обязательным, так как третье лицо должно собственноручно предоставить идентифицирующие документы и поставить подпись в анкете на выпуск дополнительной карты. Получить карту может лицо, на которое оформлена дополнительная карта. Получение только в отделении банка.
anis написав:Получил новостную рассылку от банка 3-04-18 По обмену карт на бесконтактные
Только в декабре, бесплатно поменяйте свою "обычную" карту на бесконтактную. По вопросам перевыпуска обращайтесь в отделение Банка Сегодня обратился в банк, и получил отказ, так как акция не весь декабрь, а только 3-4 декабря была и уже обмена нет, почему банк об этом не информирует не знают Харьков, пушкинская Оф.пред подтвердите данную информацию пожалуйста.
anis, доброе утро. Акция действует до конца декабря. Отделения о правилах акции будут проинформированы дополнительно.
anis написав:Получил новостную рассылку от банка 3-04-18 По обмену карт на бесконтактные
Только в декабре, бесплатно поменяйте свою "обычную" карту на бесконтактную. По вопросам перевыпуска обращайтесь в отделение Банка Сегодня обратился в банк, и получил отказ, так как акция не весь декабрь, а только 3-4 декабря была и уже обмена нет, почему банк об этом не информирует не знают Харьков, пушкинская Оф.пред подтвердите данную информацию пожалуйста.
anis, добрый день. уточняю. Отпишусь.
Тоже ходил в отделение, предложили только платно выпустить или в Ультру переходить.
Alexey_k9, доброе утро. Акция действует до конца декабря. Отделения о правилах акции будут проинформированы дополнительно. Извините за неудобства